Украинский волонтер испортил обед Петра Порошенко с солдатами 72-й бригады, выведенной из Донбасса

А ведь как красиво все начиналось. Президент Украины Петр Порошенко 26 января встретил в Белой Церкви военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, вернувшихся из района боевых действий – Светлодарской дуги под Дебальцево.

ТОМАТНЫМ СОКОМ ЗАПИЛ «КОМПОТ»

Опубликованные кадры и видео торжеств вызвали большой общественный резонанс. Главнокомандующий «самой сильной армии» не только зачитал пламенную речь и потом, высморкавшись в платок, вручил награды отличившимся на войне против своего (по мнению Киева) народа. Он еще и отобедал с простыми бойцами. Постоял с ними в очереди в столовой, после чего за одним из столов отведал, чем сегодня кормят защитников Украины. В меню - суп, картофельное пюре с мясом, салат, фрукты, томатный сок после «компота»…

Перед награждением отличившихся главком «самой сильной армии» высморкался. Скриншот видео YouTube

- Просто президент Украины в очереди с бойцами 72-й бригады. И просто ест с воинами по новой системе питания, - умиленно прокомментировал в Twitter блогер Капитан Прайс, провоевавший в Донбассе три года.

Увы, другой не менее известный блогер и волонтер обкакал Петру Алексеевичу всю обедню.

КАРЬЕРУ ДЕЛАЕТ ЖЕНА?

- Люди достойны боевых наград. Вынесли на своих плечах не только атаки и обстрелы врага, но и своего «незаурядного» командира бригады, - заявил на своей страничке в Фейсбук Юрий Мысягин. - Кто не стерпел и не смог вынести методы командования, перевелись в другие части, или просто не стали продлевать контракт с 72-й. Достойная боевая бригада «Чёрных запорожцев» за период чуть больше года после назначения нового комбрига Татуся растеряла почти половину своего личного состава. Из 70% сейчас осталось всего около 40% военнослужащих.

Кстати, первым, кому Порошенко вручил награду – орден Богдана Хмельницкого 3-й степени – был комбриг полковник Руслан Татусь.

Порошенко вручил Татусю орден Богдана Хмельникого – по заслугам? Фото: facebook.com/72.brigade.best

- Проблемы с комплектованием есть у многих бригад ВСУ, но так быстро на ровном месте потерять почти половину личного состава, как 72-я под командованием комбрига Татуся - это реальная катастрофа, - прокомментировал Мысягин сие деяние президента незалежной. - Причина на поверхности. Отсутствие хоть какой-то коммуникабельности, неумение и не желание прислушиваться к людям, и солдафонски - совковый стиль, и манеры управления боевым подразделением.

После всего этого пафоса волонтер обратился к главкому:

- Петр Алексеевич, для вас армия ведь не пустой звук. Так вот, поинтересуйтесь, как такая катастрофа вообще могла произойти с одной из славных бригад ВСУ. А заодно возьмите с собой главного военного прокурора, пусть он комбригу задаст вопрос, куда осенью 18-го года подевались 140 штук больших металлических ежей, которые были установлены ещё в 15-м году 128-й бригадой (какое совпадение, Татусь в 128-й был начштаба) в Дебальцевском районе. Наверное, после выхода бригады со Светлодарской дуги, комбриг стал более «крепко» стоять на ногах, чего не скажешь о самой бригаде, которой он командует. В руководстве армии и штабе ООС прекрасно знают о том, что творится в 72-й. Но, все молчат. Если комбриг женат на племяннице заместителя начальника Генштаба, то все - он бог.

СЛОМАЛИСЬ НА АВДЕЕВСКОЙ ПРОМКЕ

За свои откровения Юрий Мысягин тут же получил отлуп от «истинных фейсбучных патриотов Украины». Как говорится, с кем поведешься…

На самом же деле вся эта перепалка обнажила истинное состояние украинской армии. Сотни и тысячи находящихся в здравом уме офицеров, сержантов и солдат под разными предлогами, или попросту дезертировав, бегут сейчас с фронта в Донбассе. Им не нужна эта война. И методы работы полковника Руслана Татуся тут ни при чем. С одной стороны, он действительно служака, но уж точно не советского периода - в украинскую армию пришел в 1994 году. Склонен к солдафонству и бессмысленно-показушным действиям типа бесконечной покраски заборов. С другой, он сторонник жесткой дисциплины, что необходимо для 72-й бригады, личный состав которой уже дважды целиком обновлялся (только в боях 2014 года бригада потеряла 60% военнослужащих и 80% техники).

Полковник Татусь после Донбасса стал более «крепко» стоять на ногах. Фото: facebook.com/72.brigade.best

Руслан Татусь, бывший до этого начальником штаба 128-й Закарпатской горнопехотной бригады из Мукачево, принял 72-ю бригаду в ноябре 2017 года. После вывода ее в Белую Церковь из-под Авдеевки. По оценкам служивых, в результате боев в авдеевской промке под Донецком многие солдаты и офицеры находились на грани физического истощения от недоедания и в постоянной депрессии. Доходило до того, что офицерам предоставляли отпуска, а они из них просто не возвращались. И даже присвоение бригаде имени Черных Запорожцев не могло остановить этот процесс.

А противостояние Мысягина с Татусем началось не сейчас - буквально с первых дней, когда полковник вывел 72-ю бригаду на Светлодарскую дугу. Кстати, тогда большое неприятие у волонтера вызывал факт, что полковник регулярно звонит на передовую, требуя… не открывать огонь.

Вот и пойми после этого, кто больший патриот, а кто идиот и провокатор – Татусь или Мысягин?