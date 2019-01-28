2019-01-28T20:37:59+03:00
Политика

Глава МИД ДНР: Представитель ОБСЕ стремится саботировать Минский процесс

Наталья Никонорова прокомментировала заявление Мартина Сайдика
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Наталья Никонорова призвала Мартина Сайдика не ставить под угрозу свою профессиональную репутацию. Фото: facebook.com/MIDDNRНаталья Никонорова призвала Мартина Сайдика не ставить под угрозу свою профессиональную репутацию. Фото: facebook.com/MIDDNR
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В Донецкой Народной Республике выступают категорически против нового плана по Донбассу, который был предложен спецпредставителем ОБСЕ Мартином Сайдиком. Об этом сегодня сообщила министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель Республики в Минске Наталья Никонорова.

- Заявление спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика в корне противоречит тем договоренностям, которые были одобрены на высшем международном уровне — Советом Безопасности ООН, - сказала Никонорова. - Более того, под Комплексом мер стоит в том числе подпись представителя ОБСЕ, что делает документ обязательным к исполнению данной международной организацией. Вместо этого мы видим стремление к саботажу Минского процесса со стороны высокопоставленного сотрудника ОБСЕ, который подвергает сомнению эффективность работы этой авторитетной международной организации, несмотря на то, что в его прямые обязанности входит координация и содействие выполнению Минских соглашений.

В интервью австрийскому журналу «Кляйне цайтунг» Сайдик заявил, что для урегулирования в Донбассе требуется новый подход, при котором на территориях, неподконтрольных Киеву, должна появиться некая переходная администрация ООН, у которой будут и полицейские, и военные полномочия. При этом активно будет использован опыт работы европейских структур на Балканах. По словам спецпредставителя ОБСЕ, такой план уже был предложен на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре 2018 года.

- Считаем категорически неприемлемой любую деятельность по подрыву реализации подписанных в Минске документов, в которых закреплен единственный и безальтернативный план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, - заявила глава МИД ДНР. - Кроме того в соответствии с Комплексом мер с Республиками необходимо согласовывать все аспекты мирного урегулирования, а не просто «слышать» наше мнение. Призываем господина Сайдика не ставить под угрозу свою профессиональную репутацию, сводя на нет все усилия сторон по реализации Минских соглашений.

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