Делегацию высокого уровня возглавляют исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майр-Гартинг и руководитель группы поддержки Украины при Еврокомиссии Петер Вагнер, В ее состав также вошли представители ряда других департаментов Еврокомиссии.

В течение всей недели (вполоть до 2 февраля) группа должностных лиц Европейского союза (ЕС) высокого уровня объедет районы Украины, прилегающие к Азовскому морю. Главная цель миссии ЕС – оценка экономической, социальной и политической ситуации в регионе, который «пострадал от режима проверок», введенного Россией на Азовском море. По результатам выводов миссии, ЕС будет принимать решения о поддержке Приазовья.

В Народной милиции ДНР считают, что украинское руководство не оставляет попыток изменить представление западной общественности об агрессии против мирного населения Донбасса и преподнести внутренний вооруженный конфликт как внешнее вторжение.

- В этих целях Порошенко зазывает дипломатов из разных стран в Приазовье, - рассказал на брифинге начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов. - Поступающая к нам информация свидетельствует о том, что противник не отказался от задуманных провокаций, о которых мы заявляли ранее, и планирует убедить западных дипломатов в оборонительном характере своих действий. Существует большая вероятность того, что украинское командование в указанный период сосредоточится на проведении провокационных действий на Мариупольском направлении, чтобы дискредитировать Народную милицию Республики.

Для прощупывания обороны ДНР в Приазовье командующий силами ООС генерал Сергей Наев активизировал разведку переднего края, применяя разведгруппы и беспилотники. В начале прошлой недели военнослужащие из 79-й бригады на Мариупольском направлении предприняли боевую вылазку, которая с треском провалилась. Трое боевиков постыдно бежали, один попал в плен и дает признательные показания, которые полностью подтверждают опасения военных ДНР.

- К слову, бежавшие с поля боя боевики были подвержены значительному моральному и психологическому давлению со стороны командования бригады и батальона из-за провала вылазки. В конечном итоге один из них не выдержал этого прессинга и 24 января покончил жизнь самоубийством, — подчеркнул Даниил Безсонов.