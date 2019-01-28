2019-01-28T08:51:34+03:00
Политика

Наев готовит провокации к приезду в Мариуполь миссии Евросоюза

Группа должностных лиц ЕС высокого уровня посетит районы Украины, прилегающие к Азовскому морю
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Украинские военные не отказались от задуманных провокаций на Мариупольском направлении. Фото: facebook.com/pressjfo.newsУкраинские военные не отказались от задуманных провокаций на Мариупольском направлении. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Изменить размер текста:

Делегацию высокого уровня возглавляют исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майр-Гартинг и руководитель группы поддержки Украины при Еврокомиссии Петер Вагнер, В ее состав также вошли представители ряда других департаментов Еврокомиссии.

В течение всей недели (вполоть до 2 февраля) группа должностных лиц Европейского союза (ЕС) высокого уровня объедет районы Украины, прилегающие к Азовскому морю. Главная цель миссии ЕС – оценка экономической, социальной и политической ситуации в регионе, который «пострадал от режима проверок», введенного Россией на Азовском море. По результатам выводов миссии, ЕС будет принимать решения о поддержке Приазовья.

В Народной милиции ДНР считают, что украинское руководство не оставляет попыток изменить представление западной общественности об агрессии против мирного населения Донбасса и преподнести внутренний вооруженный конфликт как внешнее вторжение.

- В этих целях Порошенко зазывает дипломатов из разных стран в Приазовье, - рассказал на брифинге начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов. - Поступающая к нам информация свидетельствует о том, что противник не отказался от задуманных провокаций, о которых мы заявляли ранее, и планирует убедить западных дипломатов в оборонительном характере своих действий. Существует большая вероятность того, что украинское командование в указанный период сосредоточится на проведении провокационных действий на Мариупольском направлении, чтобы дискредитировать Народную милицию Республики.

Для прощупывания обороны ДНР в Приазовье командующий силами ООС генерал Сергей Наев активизировал разведку переднего края, применяя разведгруппы и беспилотники. В начале прошлой недели военнослужащие из 79-й бригады на Мариупольском направлении предприняли боевую вылазку, которая с треском провалилась. Трое боевиков постыдно бежали, один попал в плен и дает признательные показания, которые полностью подтверждают опасения военных ДНР.

- К слову, бежавшие с поля боя боевики были подвержены значительному моральному и психологическому давлению со стороны командования бригады и батальона из-за провала вылазки. В конечном итоге один из них не выдержал этого прессинга и 24 января покончил жизнь самоубийством, — подчеркнул Даниил Безсонов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Курятина в ДНР подешевеет на десять рублей
В Донбассе от взрыва газа в многоэтажке пострадали три женщины
Обстрелы ЛНР: ВСУ два раза за сутки нарушили «перемирие»
Погода в ДНР: днем выглянет солнце, а вечером сильно похолодает
Днем 28 января в ЛНР будут небольшой мороз и сильная гололедица
Жители Ровеньков в ЛНР остались без воды
Предательство по-украински: командование ВСУ объявило героя-разведчика дезертиром
ВСУ может пойти в наступление с любого направления
Басурин: Украине и выгодно, и не выгодно наступление на Донбассе перед выборами
Больше тысячи человек остались без электричества в Старобешвевском районе ДНР
Срочное сообщение НМ ДНР: ВСУ перебросили снайперов под Дзержинск
Киев вывел из Донбасса разгромленную 72-ю бригаду ВСУ
Врачи ЛНР призывают население пройти иммунизацию против кори
Кадровые перестановки в ЛНР: пост Министра транспорта занял Александр Басов
ЛНР обстреляли с трех позиций ВСУ
В Украине будут работать НАТОвские саперы
Непогода в ЛНР: 742 дома остались без света, двух человек с обморожением доставили в больницу
Парламенты ЛНР и Южной Осетии планируют подписать Договор о сотрудничестве
В ДНР может начаться эпидемия кори. Число заболевших всё увеличивается
В Луганске почли память первого Главы ЛНР Валерия Болотова
ОБСЕ зафиксировала новые окопы ВСУ в Донбассе
Из-за непогоды улицы Донецка напоминают ледовый каток
Басурин: Название Народная милиция пошло от «Минска»
Басурин: Сейчас сводка стала больше информационным блоком, чем констатацией факта