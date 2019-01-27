Донецк превратился в ледовый каток

Целый день 26 января в Донецке шел дождь, который попадая на переохлажденную поверхность моментально превращался в лед.

- Домой вчера добиралась в три раза дольше чем обычно, - рассказывает дончанка Ирина Степа. Было настолько скользко, что при небольших склонах делаешь пару шагов и скатываешься обратно.

Фото: vk.com/donetskvk

Некоторые дончане несколько раз поскальзывались и падали.

- На третьем разе мне еще было смешно, но, когда я упала в седьмой раз, уже было не до юмора, - говорит жительница Калининского района столицы Светлана Иванова. – К счастью, что не попала к травматологу в тот вечер, потому что с ног срываешься настолько спонтанно, что не успеваешь сгруппироваться.

Фото: vk.com/donetskvk

В донецких соцсетях с юмором пишут: пройдя сегодня по городу становишься участником квеста «Не попади к травматологу».

Гололёд в ДНР.

По прогнозам синоптиков, погода в Донецке 27 января тоже будет последствием гололеда. Температура воздуха будет колебаться от -5°+3°.

- Гололед, замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной поверхности земли, - предупреждают синоптики.