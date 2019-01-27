Донецк превратился в ледовый каток
Целый день 26 января в Донецке шел дождь, который попадая на переохлажденную поверхность моментально превращался в лед.
- Домой вчера добиралась в три раза дольше чем обычно, - рассказывает дончанка Ирина Степа. Было настолько скользко, что при небольших склонах делаешь пару шагов и скатываешься обратно.
Фото: vk.com/donetskvk
Некоторые дончане несколько раз поскальзывались и падали.
- На третьем разе мне еще было смешно, но, когда я упала в седьмой раз, уже было не до юмора, - говорит жительница Калининского района столицы Светлана Иванова. – К счастью, что не попала к травматологу в тот вечер, потому что с ног срываешься настолько спонтанно, что не успеваешь сгруппироваться.
Фото: vk.com/donetskvk
В донецких соцсетях с юмором пишут: пройдя сегодня по городу становишься участником квеста «Не попади к травматологу».
Гололёд в ДНР.
По прогнозам синоптиков, погода в Донецке 27 января тоже будет последствием гололеда. Температура воздуха будет колебаться от -5°+3°.
- Гололед, замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной поверхности земли, - предупреждают синоптики.