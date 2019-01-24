В Донецке коммунальные блага не для журналистов?

Проблемы с коммунальными благами возникли ни где-то в прифронтовом поселке, а в центре столицы. В пятиэтажке на площади Бакинских Комиссаров, где я живу всю войну, теплее было даже в 2014 и 2015 годах. Тогда коммунальщиков называли бойцами 2-го фронта. Во многом благодаря им Донецк и выстоял.

ПОЧЕМУ КОМИССИЯ НЕ СОСТАВИЛА АКТ

Сейчас в квартирах пятиэтажки столбик градусников не поднимается выше 16 градусов (если не подтапливать обогревателями и целый день не готовить на газовой плите). В прошлую пятницу, 18 ноября, обратился в ЖЭУ №1 Куйбышевского района с жалобой на холодную батарею в своей спальне. Сотрудник конторы сказал, что рабочий день у них уже закончен. На часах было 16:00. Сидевшая рядом за столом женщина отрекомендовалась новым начальником ЖЭУ. Ирина Ткаченко пообещала, что сегодня в подъезде перезапустят отопительную систему. Однако к вечеру батарея не стала теплее.

С Ткаченко встретился в ЖЭУ уже на следующий день утром. Из-за снегопадов на пятиэтажке просела крыша, и в квартире на пятом этаже стало течь с потолка. Ирина Ивановна попросила подождать до понедельника.

- Утром придет комиссия составить акт о затоплении, а затем задокументированную информацию передам в вышестоящее коммунальное предприятие – управляющую компанию Куйбышевского района, - пообещала начальник ЖЭУ.

Кровельщики этой компании и должны починить крышу (в ЖЭУ специалистов по ремонту крыш нет). Однако в понедельник комиссия не явилась. Ни один из предыдущих начальников ЖЭУ (а за последние четыре года их сменилось несколько) так не поступал. Необходимые акты всегда составлялись вовремя.

СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ ПОМОГАЕТ РОССИЯ

Проблемы с крышей в пятиэтажке на площади Бакинских Комиссаров возникают уже не первый год. Надолго ремонта управляющей компании не хватает. Обязательно уже на следующий год течет в том же самом месте… А все потому, что у коммунальщиков якобы нет автовышки, а шифер, рубероид, лес и жесть - в дефиците.

Позвонил кровельщику управляющей компании, который латал крышу в прошлый раз. Он только и сказал: «Ждите весны». Но поскольку каждая оттепель оборачивается потом в квартире, обратился и в управление жилищного хозяйства администрации города Донецка.

Валерий Литвинов рассказал, как в столице налажен ремонт кровельФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Текущие ремонты крыш, когда позволяют погодные условия, проводим и зимой, - заверил начальник этого управления Валерий Литвинов. – Благодаря гуманитарной помощи из Российской Федерации, все необходимые стройматериалы для этого у нас есть. Только в прошлом году отремонтировали порядка 80 тысяч квадратных метров крыш.

Оказывается, коммунальные блага – не такие уж и недосягаемые.

КОММЕНТАРИЙ

Если крыша потекла зимой

Евгений Егоров, эксперт по ЖКХ из Макеевки:

- Протечки и скопление влаги могут серьезно испортить внутренние перекрытия, образуются плесень и сырость на стенах, может пострадать внутренняя отделка дома и мебель. Поэтому устранить их надо при первой же возможности! Для работ выберите солнечный день и убедиться, что осадки не предвидятся. Если на крыше лежит снег или наледь, уберите их полностью, по скату, где выявлена протечка. Наледь можно быстро снять горячей водой, непосредственно перед выполнением работ, а чтобы она снова не образовалась добавить немного соли (2-3 столовых ложки на ведро).