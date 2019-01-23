В Донбассе хозяин до смерти закормил льва пшеницей

В Васильевском частном реабилитационном центре Home Zoo в Запорожской области от истощения умер двухлетний лев. Его вместе с другими хищниками 17 января привезли из частного приюта бывших цирковых животных в Покровске (до переименования – Красноармейск) Донецкой области. А в ночь на 20 января лев умер. Об этом в соцсетях сообщили представители украинского объединения защитников животных.

«ЖЕЛУДОК УЖЕ НЕ ВОСПРИНИМАЛ ЕДУ»

А 21 января стали известны результаты вскрытия животного. По выводам ветеринарной судмедэкспертизы лев умер вследствие полного обезвоживания и истощения, отказали внутренние органы.

- Хозяин этих животных в последнее время кормил хищников пшеницей. Львы хотели есть и пытались грызть какие-то старые остатки костей, — рассказал местному изданию «Индустриалка» владелец Васильевского центра реабилитации животных Александр Пылышенко. - Эти кости и заблокировали работу кишечника. Кишечник был порезан громадным количеством неперевариваемых костей. А отсутствие нормальной еды не дало возможности к существованию. Когда льва привезли к нам, ему дали небольшое количество еды. Он попробовал есть. Но его вырвало. Желудок не воспринимал еду. Животное умерло от болевого шока. То есть полное истощение, полное обезвоживание, отсутствие еды. Плюс совершенно инородные вещи, которые животное ело, привели к такому финалу.

Всего в Васильевку из Покровска привезли четырех львов и шестерых медведей. По словам Пылышенко остальные животные тоже сильно истощены.

- Например, медведи. В зимний период медведь должен накапливать до 30% жира от своей массы. Отсутствие такового говорит о том, что кормление животных было недостаточным. Каждый из них должен быть килограммов на 70-80 тяжелее, – сказал владелец центра.

Он отметил, что звери сейчас питаются нормально, и даже набирают вес.

Бурому медведю Балу не хватает 70 кило до нормального веса. Фото: Васильевский реабилитационный центр

ПОСЛАНИЕ БРИДЖИТ БОРДО

Об этой истории «Комсомолка» писала в декабре. Зоозащитники обвинили владельца частного зоопарка в Покровске Игоря Падалко в жестоком обращении с животными. Мол, хозяин морит голодом зверей и птиц (всего у него более ста особей), содержит их в неподобающих условиях – в маленьких клетках, на холоде. За животных вступилась даже знаменитая французская актриса и певица Бриджит Бардо, которая написала президенту Украины Петру Порошенко проникновенное письмо с просьбой спасти умирающих в далеком донбасском Покровске львов и медведей и найти им подходящий приют.

Сам же Игорь Падалко – фермер и глава большого семейства, в котором 14 своих и приемных детей - все претензии отвергал. Объяснял их происками вымогателей, желающих завладеть животными.

Судьбу животных решали на самом высоком уровне - руководители Министерства экологии и природных ресурсов Украины и администрации Донецкой области. Первые собирались конфисковать зверей и даже вывезти их из Украины. Участвовать в этой операции подрядился бывший военный из ЮАР Лионель де Ланге. Он уже имеет опыт перевозки львов из незалежной в Южноафриканскую республику. Но при этом возникало опасение, что звери могут оказаться на одной из 160 ферм ЮАР, в которых львов выращивают для последующей охоты на них богачей из США и Европы.

Донецкий губернатор Александр Куць предлагал иной вариант – перевезти животных в другое место на территории Украины (в частности, в Киевский зоопарк) - до момента, пока Падалко не создаст у себя в зверинце соответствующих условий.

В итоге Игорю Падалко были предложены на выбор четыре приюта.

- Я выбрал Васильевский реабилитационный центр в Запорожской области, потому что у меня как раз находились их животные (два льва и медведь), пока они делали у себя ремонт. Именно они и отбыли первыми. Мы оформили договор передержки, где статус тех, кто пришел мне на помощь, обозначен как «временный содержатель». При загрузке животных присутствовали представители экологической инспекции. Во избежание инсинуаций велась видео- и фотофиксация, – пояснил Игорь Падалко. - До 1 апреля постройка новых вольеров должна быть завершена и животных вернут назад.

ЛЬВОВ МОГУТ УВЕЗТИ В АФРИКУ

Увы, после гибели льва экологическая инспекция в Донецкой области обратилась в полицию с заявлением в связи с выявленным фактом жестокого обращения с животными. И требует наложить арест на всех животных, находящихся на территории комплекса в Покровске для устранения угрозы их жизни и недопущения гибели.

А владелец Васильевского центра сообщил, что львы и медведи будут находиться у него до решения суда.

- В лучшем случае животные будут конфискованы, и дальше будет рассматриваться их судьба, куда их передадут — в государственные питомники или вообще за рубеж, - сказал Александр Пылышенко.

То есть львам все-таки «улыбается» перспектива путешествия на родину предков – в ЮАР.

Тем временем, жителей Покровска зовут 24 января на митинг в защиту и спасение животных из «зоопарка смерти» семьи Падалко.

- Покровск должен выразить свою активную гражданскую позицию и показать, что мы против жестокого обращения и геноцида животных! — написали в соцсети зоозащитники и волонтеры.

Сам же Игорь Падалко сообщил, что аферисты создали в интернете сайты и соцстраницы, на которых собирают средства якобы для его животных. Даже за рубежом. Речь идет об очень больших суммах, которые присваиваются мошенниками. Владелец зоопарка уже написал соответствующее заявление в полицию.