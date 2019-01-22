Парламент Италии номинировал дончанку Анну Тув на Нобелевскую премию мира

Нижняя плата итальянского парламента выдвинула кандидатуру на соискание Нобелевской премии мира. Ею стала наша соотечественница, Анна Тув.

26 мая 2015 года от обстрела ВСУ погибли пять мирных жителей Горловки. Снаряды, которые в «черный вторник» ударили по жилым массивам рядом с центром города, прилетели из Дзержинска, где стояли украинские военные. Стреляли из 152-миллиметровых гаубиц.

Под удар попал и дом №16 по улице Планерной в поселке Короленко. Здесь жила многодетная семья Тув.

- Мы убирали в огороде. Вдруг услышали свист и побежали в дом. Муж Юра с дочкой Катей заскочили первыми. А я следом, едва успела прикрыть дверь. Тут и упал снаряд. Мужа и мою старшую девочку разорвало. Очнулась уже под обломками дома, я лишилась левой руки, - вспоминает пережитый ужас Анна Тув. - Сын и маленькая дочь были в спальне, это их спасло. Захарчика и Милану я вытаскивала из-под завала.

После прямого попадания снаряда дом надо отстраивать заново.

Двухлетний мальчик получил тяжелые травмы головы, спины, разрывы мягких тканей и ожог глаз, но сознание не терял. А его двухнедельная сестра была контужена. Дети вместе с матерью долгое время лечились в больнице.

Невинно убитых горловчан хоронили 28 мая. Отпевали в закрытых гробах, чтобы еще больше не шокировать родных и близких видом разорванных тел. А в Республике объявили траур. В тот день на площади Ленина в Донецке собрались тысячи жителей в знак протеста против варварских обстрелов мирных городов. Выразил соболезнование землякам и Иосиф Кобзон. Он приехал с концертом, чтобы поддержать дончан, борющихся за самоопределение.

В больнице Анну навещали представитель итальянской организации. История женщины не оставила их равнодушными. Итальянцы пригласили Анну к себе и организовали ей современное протезирование. После восстановления, Анна Тув нашла в себе силы, чтобы рассказать жителям европейских стран, что на самом деле происходит в Донбассе. Кроме того, что Анна сама живой свидетель происходящего, так же у нее есть другие подтверждения преступлений украинской хунты в Донбассе. В декабре 2017 года Анна выступала с докладом в ООН. Во время ее выступления зал молчал.

- У нас есть результаты баллистической экспертизы, свидетельские показания и конкретное место, с которого украинские военные вели огонь в тот день, - рассказала нам Тув после своего выступления.

После прямого попадания снаряда дом надо отстраивать заново.

И вот в Риме на заседании нижней палаты итальянского парламента решили, что Анна достойна получения самой престижной премии мира. Инициаторами стали итальянская благотворительная организация «Помогите спасти детей», занимающаяся помощью детям, которые находятся в трудном положении в России и на территории стран, где проживает русскоязычное население, ее председатель Эннио Бордато и депутат, секретарь парламентской комиссии Вито Коменчини.

В беде Анну Тув не оставляло и руководство Республики. Сразу же откликнулись местные жители и благотворительные организации. Глава Республики Александр Захарченко выделил семье квартиру в столице Республики. В новое жилье с ними переехала и бабушка малышей. Она бросила работу в Горловке, чтобы ухаживать за ребятами. Спустя время она переехала в Москву, где проживает и сейчас.