Особая миссия нового председателя ОБСЕ: По чьему сценарию зайдут миротворцы ООН в Донбасс, и появятся ли они там вообще

На прошлой неделе Украину и Донбасс посетил председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак. Это был первый заграничный визит главы МИД Словакии в своем новом качестве - с 1 января Словакия начала председательствовать в ОБСЕ, а Мирослав Лайчак стал руководителем организации.

ШОКИРОВАН УРОВНЕМ ЖИЗНИ

На брифинге в Киеве председатель ОБСЕ сообщил о намерении придать новый стимул политическому урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе и гуманитарной ситуации на востоке Украины.

В Донбассе Мирослав Лайчак отправился в Лисичанск, Северодонецк и Станицу Луганскую. Там пообщался не только с украинскими чиновниками, но и местными жителями. Признался, что был шокирован уровнем жизни людей у линии соприкосновения. К сожалению, формат поездки главы ОБСЕ не предусматривал встречи с властями и жителями самопровозглашенных республик Донбасса. А не помешало бы - объективности ради. К тому же это стало бы сигналом для Киева: пора активизировать переговоры и выполнять Минские соглашения.

Может быть, в будущем Мирослав Лайчак так и поступит. А пока в ближайшее время - в феврале – он намерен поехать в Москву.

ПРОВОКАЦИЯ КЛИМКИНА

Судя по заявлениям, глава ОБСЕ намерен обсудить не только бедственное положение населения Донбасса, но и события в Керченском проливе, обмен пленными. Возможно, не обойдется без разговора о расширении формата миссии ОБСЕ в Донбассе и появлении в регионе «голубых касок».

Впрочем, на эти темы председатель ОБСЕ во время пребывания на Украине говорил обтекаемо.

- Если есть желание изменить и расширить мандат ОБСЕ, мы к этому будем готовы, - отметил Лайчак. - Но для этого необходимо согласие всех стран-участниц ОБСЕ (57 государств. – Авт.).

И насчет ввода миротворцев глава ОБСЕ сослался на Совет Безопасности ООН, в чьих полномочиях принятие решения.

Зато руководитель украинского МИД Павел Климкин не преминул выступить с громким заявлением.

- Представители ОБСЕ, которые работают, в том числе на Минской площадке, вышли с предложением создать совместную миссию ООН и ОБСЕ. Эта совместная миссия должна иметь военный компонент, полицейский компонент и международную администрацию, - утверждал Климкин.

Однако в ОБСЕ опровергли слова Климкина. Спецпредставитель ОБСЕ по Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик сообщил, что никаких предложений по совместной миссии ОБСЕ и ООН представители организации в Минске не озвучивали.

Ни для кого не секрет, что Киев проталкивает американский сценарий участия миротворцев в Донбассе. США хотят, чтобы «голубые каски» сразу взяли под контроль весь регион. В России же считают, что миротворцы нужны для охраны наблюдателей ОБСЕ.

ОТВЕТ ЛАВРОВА

Случайно или нет, но в тот же день, когда Климкин говорил о совместной миссии ООН и ОБСЕ, в Москве давал пресс-конференцию по итогам российской внешней политики в 2018 году глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что считает предложения США по разрешению ситуации на востоке Украины неприемлемыми.

- Наши западные, прежде всего, американские коллеги выдвинули правило, которое выдумал Курт Волкер – представитель США по украинскому урегулированию. Оно заключается не в том, чтобы, как предусмотрено Минскими договоренностями, содействовать прямому диалогу между Киевом и ополчением и обеспечивать в этом диалоге при посредничестве ОБСЕ решение всех вопросов, а в том, чтобы ввести 30-тысячный военный контингент с тяжелыми вооружениями и взять под контроль весь периметр территории Донбасса, - сказал Лавров.

Он отметил, что при этом предполагается распустить администрации ДНР и ЛНР в Донецке и Луганске и направить полицию ООН и администрацию ООН, которые будут там все решать.

- Думаю, что нас все понимают, но хотят делать вид, что это единственный способ решения украинского кризиса – пойти на поводу у нынешней власти Украины и заставить Донбасс сдаться. Это не реально, это абсолютно нереалистично – на это надеяться, - добавил глава МИД РФ.

Таким образом, Лавров дал четкий сигнал, что Москва не намерена менять своей позиции. Но это вовсе не значит, что прочность этой позиции не будут проверять вновь и вновь. Возможно, это попытается сделать Мирослав Лайчак в феврале. Хотя не исключен другой вариант – председатель ОБСЕ поддержит предложения России, и миротворцев позовут лишь для охраны наблюдателей ОБСЕ.

РОССИЮ ХОТЯТ ЛИШИТЬ ПРАВА ВЕТО

После Москвы – по результатам переговоров - Мирослав Лайчак встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Они уже обсуждали ситуацию на Украине после вступления Лайчака в должность председателя ОБСЕ.

Выводы и предложения главы ОБСЕ будут важны для формирования позиции руководства ООН в решении украинского кризиса. Тем более, что Киев обостряет конфронтацию с Россией уже на площадке Организации Объединенных Наций. После провокации в Керченском проливе и томоса украинские власти (с подачи США) готовы поднять в ООН вопрос об ограничении права вето для постоянных членов Совета Безопасности. Об этом на днях заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Если удастся утвердить эту норму, то Россия не сможет воспрепятствовать принятию решения о вводе миротворцев в Донбасс по американскому сценарию. В таком случае конфликт на востоке Украины может перерасти в нечто большее. И объявленная Мирославом Лайчаком миссия по мирному урегулированию конфликта окажется проваленной.