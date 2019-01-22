Взгляд из оконной рамы или жизнь забавных жуков

В последнее время все, что я вижу вокруг себя, воспринимаю через призму нашей войны. Один мой очень умный и прямолинейный собеседник как-то заметил, что мы здесь, в Донбассе, толком и не видели настоящей войны. Наши города не разруинены в пыль, а когда шел крутой замес в аэропорту Донецка, в каких-то считанных километрах в центре города публика в кафе лениво тянула смузи, а модницы дефилировали по супермаркетам. Мой собеседник видел Чечню, Абхазию, а потому он имел право так говорить, я с ним не спорила. Но мне кажется, мы видели кое-что похуже войны. Это когда не мир - не война. Кода перемирия только меняют свои названия, оставаясь пустым звуком. А твой родной город сдают за 1,5 часа и даже не скрывают этого. Одни это называют войной олигархов, другие – договорняком, избегая простого и емкого – предательство, причем не по вине военных.

Ни шагу назад

Наслушавшись отзывов о фильме «Т-34», решила посмотреть. Кто-то в темноте зрительного зала восхищенно ахал от чудес компьютерной графики, кто-то, послушный режиссерскому замыслу, предсказуемо хихикал там, где нужно было хихикать от каких-то нарочито-пошлых фраз главных героев. А я зависла от одной фразы, в начале фильма командир говорит танкистам удерживать деревню любой ценой: «Стоять насмерть!» Я уже не видела фильм, я перенеслась в нашу недовойну и у меня шел свой сценарий. Вот это «Стоять насмерть!» звучало у меня в ушах.

- Держать любой ценой Мариуполь! Не отдавать Славянск! Стоять насмерть за Авдеевку! – кричали герои моего фильма. – Там наши люди. Мы не имеем право дарить нашу землю врагу. Ни шагу назад.

Стоять насмерть! Ни шагу назад! Эти слова из 41-го звучат фантастично.Фото: Тоша БАЕШКО

Опомнилась, когда кто-то рядом с особенным вожделением захрустел попкорном и осознала, что завидую этой деревне, завидую тем, в 41-ом. Они верили, и вера их воплотилась. Ее не предали. А города и села не отдавали из-за того, что там находились крупные предприятия влиятельных людей. С той стороны был враг, фашист и отдавать ему нельзя было даже распоследнего хутора с высохшим колодцем. Это было понятно без приказа и правильно без лишних слов.

И опять вместо героев фильма перед моими глазами прошла вереница лиц всех тех, кто приезжал к нам с 2014 года. Кого здесь только не было? С подарками, речами, гитарами; спешащие запечатлеться у разрушенного Иверского или примерить броник в аэропорту; выступающие перед студентами и щедро раздаривающие свои книги. Затем они уезжали и там, в России, в своих уютных домах еще с большим усердием писали о нас, писали талантливо и пафосно. Но почему-то никогда не задавались вопросом «А почему не стояли насмерть?» относительно той, забытой, части Донбасса. Впрочем, возникни у них этот вопрос, на него всегда можно было бы и самим ответить: сами виноваты, встали плохо.

Большая политика не знает сантиментов.Фото: Тоша БАЕШКО

А он живой, он жив пока

Сами… так получилось. Недавно дочке в школе задали коротенькое стихотворение о незадачливом жуке, забравшемся в оконную раму.

«А он живой, он жив пока, жужжит в окне, расправив крылья. И я зову на помощь маму: «Там жук живой, раскроем раму!» - трогательно просит девочка в стихотворении.

Что было дальше, стихотворение умалчивает. Раскрыла ли мама законопаченное в зиму окно, спасли ли жука и не было ли слишком поздно? Всего этого я не знаю.

Но вдруг я поняла, что все мы и есть этот жук. Зависимый от чужой воли, не вовремя залезший (дернул же его черт!) в раму, да еще так навязчиво жужжащий теперь там. Ну, залез уже – так молчи. Никто не виноват, что ты там оказался. Но нет, жужжит, мешает чувству чистой совести мамы, на которую еще и ребенок теперь смотрит с ожиданием – как-то она поступит теперь. Воспитательный фактор, ети его!

Ах, ты, глупая букашка!Фото: Тоша БАЕШКО

Это ж теперь из соображений совести и гуманизма надо помочь живому существу. Но тогда столько усилий: раму открывать, холод запустить в чистый и налаженный быт, жука этого глупого спасать, а потом мало ли – вдруг рама не закроется, да и заболеть можно. Нет уж, на это никто не подписывался. Жук, ты сам залез, сам и выбирайся. Хотя можно зашторить окно, включить погромче ТВ, заглушив навязчивое жужжание и сохранить привычные чистоту и уют комнаты.

Прекрасно быть источником вдохновения

В крайнем случае, чтобы соблюсти лицо перед ребенком, возможен компромисс. Маме всего-то нужно насыпать чего-нибудь съестного жуку, чтобы тот лапки не отбросил, а еще для поднятия силы духа спеть ему песню или почитать стихи, можно даже и кино про его нелегкую долю снять. Про отважных таких и суровых жуков! С которых можно и нужно брать пример. Девочка даже расплачется, глядя эти кадры. Вообще при правильном подходе это неистощимый источник для героического эпоса. О раме можно и не вспоминать. А маме это позволит даже войти в историю, как защитнице жуков.

… Меня отвлекает звонок коллеги. У ее мужа умерла от тяжелой болезни мама. Умерла на Украине. Куда ее муж, по роду деятельности, давно не въездной. Слабое утешение – маму есть, кому похоронить. Но провести в последний путь, кинуть горсть земли на гроб, ее сын не сможет. Так очередная трагедия маленького человека, которая пройдет незаметной в череде тысяч таких трагедий.

Ну, а мы жужжим, живы пока, бьемся и бьемся о холодную раму. Не жукам решать их долю. Но наблюдать за ними должно быть презабавно.