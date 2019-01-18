2019-01-18T16:01:56+03:00
Политика

Начальница миграционной службы в Донбассе едва не «слила» в унитаз 6 тысяч гривен

За содействие в оформлении загранпаспортов Украины для жителей ДНР она получила взятку
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Следственные действия в отношении задержанной начальницы проходили в туалете. Фото: dbr.gov.uaСледственные действия в отношении задержанной начальницы проходили в туалете. Фото: dbr.gov.ua
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В Донецкой области новый громкий коррупционный скандал, связанный с «помощью» в оформлении документов для жителей ДНР. Сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) и Нацполиции задержали заведующую Угледаского городского сектора миграционной службы в Донецкой области. Поймали на «горячем» - в тот самый момент, когда женщина получила 6 тысяч гривен.

- Эти деньги заведующая требовала и получила за содействие в выдаче жителям «временно оккупированных территорий» биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу. Во время задержания работница миграционной службы пыталась избавиться от полученных денег, – сообщили в пресс-службе ГБР.

Намокшие деньги полицейские демонстративно разложили на унитазе и сливном бачке. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Намокшие деньги полицейские демонстративно разложили на унитазе и сливном бачке. Фото: facebook.com/pressjfo.news

«Пыталась избавиться» - сказано слишком деликатно. Начальница успела заскочить в туалет и бросить деньги в унитаз. Но канализация чудом не «приняла» двенадцать купюр по 500 гривен. Намокшие деньги полицейские демонстративно разложили на унитазе и сливном бачке, чтобы зафиксировать взятку.

Не секрет, что сотрудники миграционной службы хорошо наживаются на бедах жителей Донбасса. Как впрочем, и различные посредники. Скорее всего, угледарская начальница получила деньги от одного из таких «решал».

Следователи теруправления ГБР начали уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение служебным лицом неправомерной выгоды, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере, или совершенное служебным лицом, занимающим ответственное положение). Работнице ГМС грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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