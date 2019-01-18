В Правительстве ДНР объявили о снижении цен на продукты питания

В Министерстве экономического развития ДНР представили

информацию о динамике цен в Республике за последнее время.

По итогам декабря в Республике средние розничные цены на рис, свеклу и морковь, апельсины и лимоны, мясо (тушки куриные, говядину и свинину) вернулись к ценовому уровню сентября-октября 2018 года.

СВИНИНА И КУРЯТИНА СТОЯТ, КАК В СЕНТЯБРЕ

Так, мясо свинины (мякоти и на кости) в декабре подешевело в среднем на 2,39% относительно средних цен, сложившихся в октябре. По Республике средняя цена свиной мякоти за 1 килограмм в декабре составила 295 рублей, в сентябре – 310 рублей, октябре – 300 рублей. Средняя декабрьская цена свинины на кости составила 250 рублей за килограмм, в то время как в сентябре – 262 рублей, октябре – 254 рублей.

Мясо птицы (тушки куриные потрошеные) по итогам декабря подешевело на 3,31% (145 рублей за килограмм – средняя цена декабря; 150 рублей за килограмм – средняя цена октября). При этом, тенденция к снижению цен на данную группу товаров отмечена и в январе.

Цитрусовые (лимоны и апельсины) к концу 2018 года относительно октября месяца подешевели в среднем на 18,12%.

К 11 января стабилизировались цены на хлеб, сахар-песок, бакалейную продукцию (томатная паста, консервы мясные), сало. Отмечается снижение цен на молочную продукцию (молоко, кефир, сметану). Так, средняя цена молока в Республике по состоянию на 11 января 2019 года к концу декабря снизилась на 3,64%.

Мониторинг, который на регулярной основе проводится на рынках и в магазинах города Донецка, также показал удешевление крупы гречневой, бакалеи, мяса свинины (мякоть).

В Правительстве ДНР считают: такие изменения уровня цен указывают на то, что ценовые колебания носят как сезонный характер, так и обусловлены ажиотажем, повышением спроса, вызванными достаточно длительным периодом выходных и праздничных дней. Внес свою лепту и погодный фактор, когда логистика продовольствия была затруднена из-за неблагоприятной ситуации на дорогах.

ПОДОРОЖАЛИ КАПУСТА И ЛУК

Согласно мониторингу цен продовольствия на 11 января 2019 года, по сравнению с 28 декабря 2018 года в среднем по Республике отмечен рост цен в отношении отдельных продуктов, в первую очередь овощной группы, подверженной фактору сезонности: для свежих огурцов на 20,49%, свежих помидоров – на 28,05%, капусты белокочанной – на 2,61%, моркови – на 2,7%, лука репчатого – на 2,2%. Некоторое удорожание показывает мука пшеничная (3,91%), крупа пшеничная (3,65%), крупа перловая (2,03%).

Рынок непродовольственных товаров характеризуется стабильностью и отсутствием значительных ценовых колебаний. На автозаправках Республики дешевеет топливо. Так, на автозаправочных станциях госпредприятия «Республиканская топливная компания» стоимость бензина марок А-92 и А-95 снижена на 2 рубля, цена газа после декабрьских 27 рублей за литр (в конце декабря 2018 года – 26 рублей за литр) установилась на уровне 24 российских рублей за один литр.

Рост цен на дизельное топливо, по данным республиканских компаний, обусловлен поставками более дорогого зимнего дизтоплива вместо межсезонного.

После такого оптимистичного отчета Правительства так и хочется пожелать дончанам нового роста. Нет, не цен - а зарплат и пенсий.