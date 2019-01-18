Пленного ВСУшника Качинского, которому устроили экскурсию по Донецку, разыскивают за дезертирство

Напомним как развивались события. Военнослужащий украинской армии Андрей Качинский был взят в плен перед Новым годом. Вместе с ним в плен попали еще несколько десятков ВСУшников, которые проводили разведку южного участка фронта позиций народной милиции ДНР.

Одному из пленных, а именно – Качинскому, российский журналист Александр Сладков устроил обзорную экскурсию по Донецку с посещением знаковых мест: центральной площади города, место гибели Александра Захаченко, памятник погибшим детям Донбасса. Завершилась экскурсия посещением японского ресторана. Во время экскурсии Качинский рассказывал о своей «нелегкой» доле в селе на западной Украине, как его насильно отправили воевать злые люди из военкомата. В конце экскурсии Качинский призвал своих сослуживцев закончить эту бессмысленную войну.

Пленный Качинский. Фото: facebook.com

И ответ сослуживцев не заставил себя ждать. Видимо, командование и сослуживцы придерживаются другого мнения, относительно бессмысленности и прекращения войны. То есть, можно сказать, что призыв не нашел поддержки у собратьев по оружию, и пленного Качиского объявили в розыск как дезертира. Листовками о розыске дезертира Качинского оклеены все столбы в одном из населенных пунктов Донбасса, временного подконтрольных Украине. В листовке указаны все личные данные «дезертира» Качинского, вплоть до домашнего адреса. А так же то, что Качинский покинул место службы с оружием. Характерно, что остальных ВСУшников, попавших в плен вместе с Качинским, не разыскивают.

Напомним, что за дезертирство наказание за дезертирство в условиях военного положения или в боевой обстановке - от 5 до 12 лет.