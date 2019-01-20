Елена Максименко: «Суицид — это последняя сила слабого человека»

О суицидах редко пишут официальные СМИ, но каждый очередной случай самоубийства горячо обсуждается в соцсетях. А мне всегда вспоминается разговор с одной очень мудрой учительницей из Горловки, которая сравнила наше общество с лесом.

- Молодое дерево должно пускать корни в землю и тянуться к солнцу, вслед за старшими деревьями. А если нет ни земли под корнями, ни солнца, и старшие деревья гнет и ломает так, что гай шумит? Каким вырастет это деревце? Корявым и слабым, - эти вот ее слова мне тогда очень запомнились. - В жизни наших детей нет ничего стабильного и предсказуемого. Всё очень шатко в плохом смысле.

Как сберечь наших детей? Как защитить их от непонятной войны, неустроенности и всего того, перед чем даже мы, взрослые, чувствуем свою беззащитность? Об этом мы решили поговорить с практикующим психоаналитиком, травматерапевтом Еленой Георгиевной Максименко.

Елена Максименко предлагает научиться чувствовать себя, слышать свои эмоции.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Отличаются ли наши дети, наша молодежь от той, которая не видела войны?

- Отличаются тем, что живут в иных обстоятельствах, особой атмосфере. Однако для детей первоочередное значение имеет семья. И многое зависит от того, как атмосфера войны преломляется в каждой семье через родительские практики, установки, чувства, мнения, потому что окружающий мир, действительность, ребенок воспринимает через призму родительских смыслов. Как реагируют родители на войну, так, скорее всего, будет реагировать и ребенок. Если в семье сильны эмоциональные, дружеские связи, есть взаимоподдержка, за детей можно не переживать – они справятся с любой атмосферой. Кстати, не столько имеет значение количество взрослых в семье, сколько – понимание, доверие, качество отношений между ними. Фильтр родительской любви способен защитить, спасти ребенка. Для школьников, кроме собственных родителей, бабушек и дедушек, имеют значение и любимый учитель, тренер, другие родственники, родители друзей. Важно, чтобы кто-то из окружающих взрослых зародил у ребенка чувства любви, уважения и значимости в этом мире.

Война не могла пройти бесследно ни для кого.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Приходится видеть разные семьи. В том числе и на передовой. Например, в Спартаке есть семья, где дедушка и бабушка воспитывают внучку-сироту и стараются сделать все, чтобы она не видела войну вокруг. А есть семьи, где пьют и не помнят о детях.

- Хочу сказать, что не всегда ребенком из неблагополучной семьи выбирается деструктивная дорожка. Он может выйти из этой среды и быть вполне успешным и счастливым. А иногда в семье с виду благополучной, все работают, ребенок развивается в достатке и вдруг деструктивный исход. Практика показывает, что причина в наличии или отсутствии любви и понимании родителями своего ребенка как личности. Ведь любовь понятие качественное, а не количественное и зависит она не от материальной благополучности, а от духовной. Практически все, с чем мы выходим в большой социум мы приобретаем в семье: ценности, установки, традиции, смыслы жизни. Жесткие правила, неуважение к ребенку, бесконечные ограничения, либо попустительство и вседозволенность (суррогат любви) ведут к развитию внутреннего конфликта личности ребенка, который требует разрешения. Например, в раннем школьном возрасте, внутренние переживания ребенка разрешаются в виде конфликтов со сверстниками, нежелании учиться. Если в семье негативная атмосфера будет сохраняться, то внутренний конфликт лишь усилится. Последствия деструктивных чувств подростка сполна испытают на себе родители и другие, окружающие ребенка, взрослые. В дальнейшем, в период юношеского максимализма, взрослеющий подросток способен кардинально решить свои проблемы путем аутодеструктивного поведения: алкоголь, наркотики, рисковое поведение и т.п.

- Тогда возникает вопрос, из-за чего повзрослевший ребенок порой выбирает путь уничтожения себя?

- Одним из глубинных факторов является утрата радости жизни, когда смыслы жизни не ясны или могут вовсе отсутствовать. Если с раннего детства, изо дня в день, ребенка только наказывают, указывают на его недостатки, делают замечания, или сверхзаботливо ограждают его от реальной жизни, не привлекая его ни к какой деятельности, конечно, из самых благих намерений, это рано или поздно приведет к конфликту. Вообще идеализация образа ребенка — это буквально бич наших родителей. У таких родителей ребенок постоянно в напряжении, чтобы он не сделал, все не так, всегда наготове пример «Как надо». Когда же все хорошо, то это – норма и хвалить не обязательно, можно даже не заметить успеха. Любое отклонение от идеального образца может наказываться морально, физически. Известно, что унижение и психологическое давление переживается также тяжело, как и физическое наказание. В подобной атмосфере ребенок вырастает с чувством постоянного внутреннего напряжения из-за жестких обязательств и долгов, наряду с чувством ненужности и незначимости. Когда-нибудь он может сломаться.

Слышьте своего ребенка с самого детства. Не отмиахивайтесь от его эмоций.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Что можно посоветовать каждому родителю? Как сбалансировать ребенка?

- Каждому родителю нужно помнить, что рядом с ними живет маленький человек, со своими эмоциями, потребностями, желаниями, которые он, в силу возраста, не всегда способен не только высказать, но и понять. Родителям нужно научиться чувствовать своего ребенка, ведь его эмоции – это «радиосигналы» о состоянии психики. Объяснить эмоции и чувства ребенка должен уметь каждый родитель, не только себе, но и ребенку, и другим окружающим людям. К сожалению, родительская занятость, озабоченность материальными, личными проблемами не способствуют детско-родительскому сближению. Некоторые родители считают – сидит, молчит и хорошо, а ведет себя плохо – накажем, чтоб сидел тихо. Это абсолютно неправильно. Дети привыкают, что они никому не нужны, их эмоции никому не нужны. Ребенок приучается подавлять, вытеснять эмоции, «замораживать» их, сдерживать потребности, даже очень важные. Однако со временем эмоции начнут «выплескиваться» агрессией на окружающих. Если же в силу воспитания и характера агрессия невозможна, то эмоциональный «выплеск» будет на самого себя. И здесь есть варианты, от психосоматики, невротических расстройств, зависимого поведения до депрессии и ее крайнего варианта – суицида. Родители перестали качественно общаться с детьми, перестали играть с ними, обсуждать увиденное и прочитанное, да многие и не читают вовсе. Хочется напомнить, что ребенок — не «канал» для отвода отрицательных эмоций, не нужно в него «сливать» все, что у вас накопилось в душе. Наоборот, он нуждается в позитиве, любви, принятии его таким, каким он есть; с его потребностями, вопросами, мыслями, поступками и т.д. С другой стороны, ограждать ребенка от родительских забот и окружать гиперопекой тоже нельзя. Нужен баланс. Хочется добавить, что любые недостатки воспитания легко поправить, скорректировать, главное, чтобы родители были готовы к этому, поверьте – ребенок готов всегда.

Самое простое для родителей - сидит и молчит, а затем удивляются - почему он так себя ведет?Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- И что можно предложить, чтобы вернуть радость жизни? Может приобрести маленького четвероногого друга, за которым нужно ухаживать?

- Вы абсолютно правы. На консультациях многие дети раскрывают свои мечты о собаке или кошке: «Хочу какое-нибудь животное, кого я смогу любить, а он будет любить меня». Слава о собаке как домашнем психотерапевте известна давно. Однако, если родители считают, что собака — это забота исключительно ребенка, то животное станет объектом раздора в семье, на которое начнут сыпаться недовольства всех, делая уже из собаки невротика. Ответственность за животное ложится прежде всего на взрослых, ребенок физиологически не способен на систематический уход, так как саморегуляция поведения формируется лишь к 14 годам, но он готов помогать! При этом, если родители показывают свои неодобрение, пренебрежение, брезгливость к животному, то можно быть уверенным, что такие же чувства у ребенка будут формироваться ко многим, если не ко всем объектам, которые будут от него зависимы в будущем. Животное в семье первый помощник родителя, иногда даже «мостик» в развитии самостоятельности детей, но «поручнем на мостике» все равно будут родители. Добавлю, что в воспитании детей нужно акцентировать на формировании позитивного, бережного и продуктивного отношения к людям, деятельности и к окружающему миру. Это три кита, определяющие характер человека, качество его общения и профессиональный успех.

Ребенок чувствует потребность любить живое существо, но оно не должно становиться причиной раздора в семье.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Когда родителям нужно бежать к психологу?

- Не только родители, тревогу должны бить все – учителя, друзья, окружающие, если обнаруживается, что ребенок утратил радость жизни, интерес к учебе, хобби, друзьям. Если он ничего не хочет делать. Если у него стабильно сниженный фон настроения. Должны насторожить любые разговоры, шутки о смерти, я уже не говорю про инсценировки суицида. Встречается феномен «улыбающейся» депрессии, когда ребенок носит маску смайлика, за которой прячется горе. Всегда за подобным поведением, настроением скрываются переживания, связанные с неудовлетворенными потребностями. На консультации родители и дети смогут с помощью психолога создать диалог, в котором раскрываются глубинные переживания обеих сторон. Иногда достаточно «перевести» чувства и переживания, особенности поведения детей на язык взрослых. Если ребенок старше 14 лет, то работу с ним и родителями лучше вести отдельно. Особое внимание у нас в Донбассе должно быть к детям, которые близко соприкоснулись с военными действиями, а в группе риска те дети, которые непосредственно пострадали от войны: потеряли дом, родных, были ранены и т.д. Психологическое сопровождение таких детей, их родных должно быть длительным.

- А самим детям, нашей молодежи какой можно дать совет? Как помочь самим себе?

- Я молодежи всегда желаю получить удовольствие от осознания собственного жизненного пути, выбора своей дороги, друзей. Как определить свой жизненный путь? Родители часто учат: «сначала подумай, потом сделай». В онтогенезе первичны ощущения и эмоции, поэтому сначала нужно научиться чувствовать себя, свои потребности, а вот следующим шагом уже будет думать и делать. Задайтесь вопросом хотите вы идти по этому пути, с этими людьми, с этой профессией? Этот путь приносит вам радость или тревогу и страх? И тогда легко сделать выбор. Наши эмоции – это сигнал, который посылает психика, и, конечно, на сигнал нужно реагировать, а не вытеснять, как ненужное, сложное, бессмысленное. Учитесь слышать и понимать свои чувства, к которым привязаны потребности, желания, степень их удовлетворения/неудовлетворения. И жизнь будет намного легче.

- А можно помочь на краю пропасти?

- Расскажу одну историю. Вспоминаю девушку, которая не могла справиться со своими тревожными переживаниями, последствиями травмы, полученной в семье. Она постоянно предпринимала попытки покончить с собой. Уточню, самоубийство — это последняя сила очень слабого человека, когда уже нет ресурсов для жизни. Глубинной проблемой девушки было огромное чувство вины, посеянное родителями, а где чувство вины, там и самонаказание. Параллельно у нее развился туберкулез легких, который не поддавался лечению около трех-четырех лет, речь шла уже об оперативном вмешательстве, когда обратились ко мне. Мы работали с ней ровно 9 месяцев, очень символичный срок терапии. Очередной курс медикаментозного лечения на фоне психологической терапии дал позитивный результат уже через 3 месяца нашей работы. В последствии девушка выздоровела полностью, вышла замуж, все у нее теперь хорошо.

- Куда можно обратиться у нас в Республике?

- В различные центры развития детей, учебно-методические центры психологической службы в системе образования, здравоохранения, социальные службы, как городские, так и республиканские. Главное – обращайтесь!