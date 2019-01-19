Крещение-2019 в Донецке: дончане смело окунаются в иордани
Праздновать Крещение в Донецке начали еще накануне вечером, в крещенский сочельник. Во многих храмах Республики прошли праздничные богослужения. И те, кто не планировал погружаться в иордань пришли, чтобы окропиться святой водой, которая на Крещение приобретает чудесные свойства.
Праздничная служба прошла в храме Андрея Первозванного.
Праздничная служба в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева
Праздничная служба в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева
Праздничная служба в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева
К сожалению, крещенские купания доступны дончанам только после комендантского часа. Но зато как только ограничения закончились, в сети сразу начали появляться фотографии самых ранних и отважных уже окунувшихся дончан.
Самое популярное место – это городские ставки в парке Щербакова. Очереди, ныряния, аханья, охонья, страх, восторги.
Парк Щербакова. Крещение. Фото: Павел Нырков
Некоторые пришли парами
Парк Щербакова. Крещение. Фото: Павел Нырков
Некоторые семьями и ныряли даже дети
Крещенские купания. Фото: Евгения Карпачева
Крещенские купания. Фото: Евгения Карпачева
«Комсомолка» поговорила с теми, кто отважился. Шиманский Леонид, окунается уже шестой раз, на вопрос зачем он ныряет, ответил:
- Традиция, проверка себя, духовная очистка. Очень нравится ощущения после купания. Особенно когда вышел из воды и прошло уже какое-то время. Это и эйфория и чувство очищения и даже какой-то свободы.
Леонид Шиманский. Фото: Л.Шиманский
Дмитренко Никита, старший преподаватель Донецкого университета окунается с 2015 года:
- Раньше как-то не хотелось, не было потребности. С религией это никак не связано, я агностик. Скорей с хорошей компанией. Я регулярно делаю заплывы. Компанию таких же моржей найти сложно. Я вам скажу, что окунаться летом гораздо трудней.
- Как трудней? Да запросто. Это же лето
- Я езжу в Яковлевку, там есть водоем вода круглогодично +12 градусов. Когда на улице +35 – разница температур больше и нырять сложней. Сегодня-то что? И температура около нуля, и вода такая же.
Комфортная водичка специально для Никиты Дмитренко. Фото: Л.Шиманский
Никита и Леонид одни из немногих, кто не просто занырнул и вынырнул, а не спеша переплыли иордань.
Многие глядя на ныряющих обещали себе в следующем году так точно окунемся! А Крещенские купания в Донецке продолжаются. Дончане продолжают выкладывать фотографии и селфи.
Крещенские купания. Фото: Евгения Карпачева
Крещенские купания. Фото: Евгения Карпачева
Крещенские купания. Фото: Евгения Карпачева