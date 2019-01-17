Мама забитой до смерти трехлетней Кати из Иловайска видела, как ее сожитель измывается над ребенком, но даже пальцем не пошевелила

Зверское убийство трехлетней девочки Кати в Иловайске сотрясло город. Об этом вопиющем происшествии в соцсетях сообщил сосед семьи, в доме которой и произошло преступление. Иловайский бард Павел Юсов, возмущенный молчанием прессы, стал проводить собственное расследование.

- Родной отец девочки воюет. Семья в разводе. Его бывшая жена Надежда стала жить с другим мужчиной - Александром, который регулярно принимает наркотические средства, - рассказывает Павел «Комсомолке». - В тот роковой день он был под большой дозой, что уже подтверждено, и стал издеваться над ребенком. Бил, выдергивал волосы, после чего бросил в грязный сарай. Об этом мне рассказал человек близкий к полиции.

Что самое страшное, за этим зверством наблюдала мама Кати. Она не стала останавливать преступника. Промолчала. Продолжала заниматься своими делами, будто бы ничего и не происходит. Ей, впрочем, было все равно.

- Через время она забрала дочь из сарая. Когда поняла, что ребенок в плохом состоянии – отмыла, но «скорую» не вызывала до самого утра, - говорит Юсов. – Если бы она сразу же вызвала медиков, то девчонку можно было бы спасти. Она скончалась спустя пару минут после отправления медицинской машины от двора.

Девочка скончалась в машине «скорой»

Медик скорой помощи сообщила, что, когда она с бригадой прибыла по адресу вызова, некоторое время не могли попасть во двор. Ворота открыла мама девочки, и рассказала, что утром вместе с дочкой шли за дровами, малышка упала лицом вниз и потеряла сознание.

- Ребёночек лежал на диване в комнате, в пижаме, избитая от макушки до пяток. Причём гематомы были как свежие, так и старые. Точно не знаю с вечера он её побил или ночью, но то ,что ребёнок лежал в коме минимум 12 часов без помощи - это факт, - рассказывает медик. - Она была уже в агональном состоянии (последняя стадия умирания. – Авт.). Оперативно начали проводить реанимацию, но тщетно. Прибыли в больничный пункт уже с мертвым телом. Вызвали полицию.

Именно в отделении полиции горе-мамаша рассказала сотрудникам о том, что произошло на самом деле. Ее сожителя в тот же вечер арестовали правоохранители. Им оказался Александр Беклемищев, который уже был осужден – за убийство женщины. Отсидел за решеткой семь лет, вышел по условно-досрочному освобождению.

- Я видел пару раз в городе - конченый наркоман. Судя по его поведению, употреблял он очень сильные энергетические наркотики. Мог ни с того ни с сего затанцевать на улице, при чем неестественно, - делится Павел Юсов.

Дом, в котором произошла трагедия. Фото: Павел Юсов

«Били малышку почти с самого рождения»

Хоронили девочку почти всем поселком. Прибыл и родной отец. Очевидцы рассказывают, что мужчине стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь.

- Он сам из Енакиево, хороший мужчина. Ему 43 года, воюет со Славянска, и до сих пор в строю, - говорит Павел. - Можно только представить его состояние после гибели дочери.

А мать убитого ребенка, на похоронах даже слезы не проронила

- Мой знакомый написал ей: что произошло? Но даже по переписке видно невооруженным глазом, что мать девочки бездушный циник, - рассказывает бард. - Видно, что отнеслась она к произошедшему цинично и хладнокровно. Говорят, что в четырнадцатом году она такой не была, скурвилась после развода с мужем.

Маму Кати зовут Надежда. Она удалила свою страницу из социальной сети после того, как на нее обрушился гнев знакомых и горожан. На ее аккаунте были фотографии, где можно подумать – любящая мать, но произошедшее показывает обратное.

Бывшая соседка Надежды (имя она попросила не разглашать) поделилась, что избиение ребенка началось еще давно, причем руку прикладывала и сама мамаша.

- Малую лупила ещё с двухмесячного возраста, поэтому ребенок был зашуганным и состоял на неврологическом учёте, то есть при нервном расстройстве у нее случались припадки - падала и синела, - вспоминает женщина. – Несмотря на то, что мамаша выпивала – Катя всегда была чистой и сытой. Она за ней ухаживала, но не баловала, хотя бывший муж передавал деньги на содержание дочери.

Трехлетняя Катя. Фото: vk.com

Сына отсудила бабушка

Незадолго до трагедии, в сентябре, девочку видели – грязной и зачуханной. Об уходе за Катей видимо забыли.

- Надя могла уехать на сутки-двое - гулять, малая с соседями сидела, - рассказала соседка.

Оказывается, что у Надежды есть еще и сын. Правда, его, по каким-то причинам, законным путем забрала бабушка – мать отца этого ребенка.

- Она отвоевала у горе-мамаши через органы опеки и ныне воспитывает сама. Младшую, Катю, отвоевать не успела, - рассказала девушка. - Бабушка говорила, что ребенок находился у неё после предыдущего избиения. Она выходила девочку и отдала ее обратно. В этот же день её снова избили, уже до смерти.