В МЧС ЛНР заявили, что будут обеспечивать безопасность людей во время купаний на Крещение в ЛНР и в Луганске в 2019 году на 31 водоеме Республики.

- Всем желающим совершить обряд погружения, настоятельно рекомендуем делать это на тех водоемах, где будет выставлен наш пост, оборудованный всем необходимым для спасения людей на воде: веревками, кругами, жилетами, лестницами-палками, - заявили в спасательном ведомстве Республики.

В самом Луганске будут организованы места купаний на реке Ольховой по улице Мичурина возле центра «Русские мотоциклисты» и на Луганском море.

В Краснодоне – на городском карьере.

В Свердловске – на городском водоеме «Денисиха».

В Ровеньках – на ставах «Жуковский» и «Козья балка». А также на водоеме на территории Александровского парка санатория-профилактория «Шахтерские зори».

В Антрацитовском районе - пруд «Озеро» в селе Нижний Нагольчик, водоем «Больничный» в поселке Ивановка, став «Зеленый гай» в селе Вишневое и Штеровское водохранилище.

В Петровском – источник Пантелеймона-целителя, а также купель в районе церкви.

Перевальский район - Перевальск – «Двадцатовский» став, в Артемовске – став в районе улицы Серго, в селе Бугаевка – купель на территории храма, водоем на территории храма в селе Ящиково, став «Червонопрапорский средний» в поселке Вергулевка.

Алчевск - пруд Нижнелиманский.

Кировск - городское озеро.

Брянка – озеро «Сенатка».

Стаханова – пруд «Молодежный».

Первомайск – пруд «Зеленхоз».

Славяносербский район - река Лугань

Села Красный Луч, Хорошее, Фрунзе, Зимогорье - купель на территории Свято-Троицкого храма, став в селе Стукалова Балка. В Славяносербском – водоем на территории государственной пожарно-спасательной части № 24.

Жители Лутугинскиого района приглашаются на Лутугинское и Успенское водохранилища.

Где окунуться в прорубь на Крещение в ЛНР и в Луганске в 2019 году: адреса

Определены места организованного проведения купаний на Крещение в ЛНР и в Луганске в 2019 году

В МЧС ЛНР заявили, что будут обеспечивать безопасность людей во время купаний на Крещение в ЛНР и в Луганске в 2019 году на 31 водоеме Республики.

- Всем желающим совершить обряд погружения, настоятельно рекомендуем делать это на тех водоемах, где будет выставлен наш пост, оборудованный всем необходимым для спасения людей на воде: веревками, кругами, жилетами, лестницами-палками, - заявили в спасательном ведомстве Республики.

В самом Луганске будут организованы места купаний на реке Ольховой по улице Мичурина возле центра «Русские мотоциклисты» и на Луганском море.

В Краснодоне – на городском карьере.

В Свердловске – на городском водоеме «Денисиха».

В Ровеньках – на ставах «Жуковский» и «Козья балка». А также на водоеме на территории Александровского парка санатория-профилактория «Шахтерские зори».

В Антрацитовском районе - пруд «Озеро» в селе Нижний Нагольчик, водоем «Больничный» в поселке Ивановка, став «Зеленый гай» в селе Вишневое и Штеровское водохранилище.

В Петровском – источник Пантелеймона-целителя, а также купель в районе церкви.

Перевальский район - Перевальск – «Двадцатовский» став, в Артемовске – став в районе улицы Серго, в селе Бугаевка – купель на территории храма, водоем на территории храма в селе Ящиково, став «Червонопрапорский средний» в поселке Вергулевка.

Алчевск - пруд Нижнелиманский.

Кировск - городское озеро.

Брянка – озеро «Сенатка».

Стаханова – пруд «Молодежный».

Первомайск – пруд «Зеленхоз».

Славяносербский район - река Лугань

Села Красный Луч, Хорошее, Фрунзе, Зимогорье - купель на территории Свято-Троицкого храма, став в селе Стукалова Балка. В Славяносербском – водоем на территории государственной пожарно-спасательной части № 24.

Жители Лутугинскиого района приглашаются на Лутугинское и Успенское водохранилища.