2019-01-16T17:46:46+03:00
Политика

Почему в ДНР бензин подешевел, а дизтопливо подорожало аж на пять рублей

Радость одних автомобилистов сопровождается возмущением других
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На заправках РТК в Донецке новые цены. Фото: Никита МАКАРЕНКОВНа заправках РТК в Донецке новые цены. Фото: Никита МАКАРЕНКОВФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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С 10 января в ДНР ценники на заправках госпредприятия «Республиканская топливная компания» (РТК) стали меняться. Сначала на два рубля подешевел газ – с 26 до 24 рублей. Затем на столько же уменьшилась цена на 95-й и 92-й бензин - с 49 до 47 и с 46 до 44 рублей соответственно. А вот с дизтопливом ситуация с точностью до наоборот. Литр солярки подорожал аж на пять рублей - с 49 до 54.

Первый заместитель директора РТК Вячеслав Глизнуца прокомментировал официальному сайту ДНР, что цены на бензин снизились в связи с началом поставок закупленного осенью и в декабре топлива. А также за счет снижения акциза – со 150 до 50 долларов за тонну.

ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ

Напомним, прошедшей осенью новое руководство ДНР пошло на трехкратное уменьшение таможенных пошлин, чтобы «сбить» высокие цены на топливо. После летнего кризиса 2018-го, когда в Республике бензин исчез на целый месяц, ценники на заправках достигали отметки 52 рубля за литр 95-го. После такого беспрецедентного шага стоимость литра бензина упала с 1 ноября на 4-5 рублей. Больше всего подешевело дизтопливо – с 54 до 47 рублей за литр. Под Новый год было небольшое повышение цены топлива – буквально на один рубль. И вот сейчас новое снижение.

Впрочем, радость одних автомобилистов (у которых машины на бензине и газе) сопровождается возмущением «дизелистов». Ведь дизтопливо на заправках РТК достигло уровня начала осени.

Вячеслав Глизунца объясняет этот рост сезонным колебанием. Мол, сейчас от крупного поставщика (без посредников!) завезли зимнее дизтопливо Евро-5. Оно в цене всегда дороже. При этом заместитель руководителя РТК обещает, что в марте, когда будут новые поставки, дизтопливо подешевеет.

Но не всех дончан устраивает такое объяснение. Свое мнение люди высказывают даже на страничке РТК ВКонтакте.

- Что вы говорите людям? - пишет Александр Комиссаров. – В декабре в Ростове на одной из сетевых заправок цена на ДТ поднялась на 2 рубля/литр. Объяснение - завезли зимнее. Вы что, до Нового года летним торговали? Почему там дорожает на 2, а у нас на 5? Присадки другие?

А КАК В РОССИИ?

Действительно, в ноябре-декабре цены в Ростове-на-Дону на ДТ-евро и ДТ+ выросли на два рубля и сейчас составляют 45-46 рублей за литр. 95-й бензин стоит 46 рублей, 92-й – 42-43 рубля, а газ – 24 рубля. То есть в России зимнее дизтопливо европейского качества продается по цене 95-го бензина.

Кстати, в ЛНР в сети АЗС госпредприятия «Луганскнефтепродукт» цены с 7 января составляют: на бензин марки АИ-92 – 43,50 рубля за литр, АИ-95 – 46,50 рубля, межсезонное дизтопливо – 49 рублей, зимнее – 54 рубля. То есть в соседней республике разница стоимости межсезонного и зимнего дизельного топлива равно той же самой «пятерочке».

Между прочим, не все жители Донецка столь агрессивно реагируют на ситуацию.

- Спасибо за снижение цен на бензин и газ! - пишет ВКонтакте Владимир Донецкий. - Владельцам дизелей сочувствую, но у вас и так расход топлива на машинах меньше.

НА УКРАИНЕ В ПОЛТОРА РАЗА ДОРОЖЕ

- Никого не защищаю, - обращает внимание Ирина Карасева. - Но посмотрите цены на заправках «Параллель» на Украине. В перерасчёте по курсу 72 рубля...

Оказывается в Покровске (бывший Красноармейск) Донецкой области цены на топливо выглядят следующим образом: 95-й бензин стоит 30 гривен (72 рубля по курсу), 92-й – 29 гривен (70 рублей), дизтопливо - 30 гривен (72 рубля), а газ – 13 гривен (31 рубль). Получается, бензин в ДНР дешевле украинского в полтора раза, а дизтопливо и газ – на 30 процентов.

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