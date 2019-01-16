В Донецке в результате взрыва парового котла травмирован мужчина

45-летний Серей, пострадавший в результате взрыва парового котла в Ленинском районе Донецка 10 января, поправляется. Он получает необходимое лечение в полном объеме. Об этом «Комсомолке» сообщил директор института неотложной и восстановительной терапии (ИНВХ) профессор Эмиль Фисталь.

- Думаю, еще две недели и пострадавший вернется к обычному образу жизни, - спрогнозировал Эмиль Яковлевич.

В ожоговый центр ИНВХ Сергей поступил в состоянии средней тяжести. Кипятком ему обожгло лицо, руки и туловище. Пострадали и глаза. Кроме того, у мужчины сломаны кости носа.

Дом едва не сложился, как карточный домик

Взрыв в частном секторе на Соловках всполошил его жителей. Дом возле глея едва не сложился, как спичечный коробок.

- Сразу, когда прогремел взрыв, подумали, что взорвался газ, - говорят соседи Сергея.

Они первыми прибежали на помощь. К тому времени теща Сергея - Ольга Леонидовна помогла зятю выползти из кухни.

- Когда я очнулся, понял, что лежу на полу, в спину давили битые кирпичи, - вспоминает в палате отделения интенсивной терапии Серей. – Тогда я вообще ничего не видел, только чувствовал, как на меня лилась горячая вода.

Мужчина приходил к теще наколоть дров. Ольга Леонидовна живет одна.

- Когда наколотые дрова уже складывал по мешкам, теща растопила котел, - продолжает пострадавший. - Я зашел в кухню забрать со стола сигареты. Взрыв прогремел, когда я проходил мимо горящего котла.

В результате в кухне рухнули две стены, из окон вылетели стекла, дверь слетела с петель. К счастью, дом не загорелся. Тем не менее, на место ЧП прибыли сотрудники МЧС.

- Основная масса таких взрывов приходится на начало отопительного сезона и период оттепели, когда контроль за системами отопления ослабляется, - пояснил старший помощник начальника дежурной смены по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС ДНР Борис Калечиц. - Вода в них прекращает циркулировать, что резко повышает давление в котле и может привести к взрыву.

Котел в доме Ольги Леонидовны без поломок эксплуатировался 7 лет. Что именно привело к его взрыву, выснят эксперы.

Если котел "закипел"

По рассказам специалистов по отопительным системам, газовые котлы взрываются реже, чем те, что на угле. Важно установить правильный котел. Зачастую покупают такой, в котором глубокая топка. Но на площадь дома до 50 квадратных метров котел на угле не должен быть слишком мощным. Иначе при закладывании большего объема дров, не избежать его "закипания". А это, в свою очередь, приводит к повышению давления в котле,что рано или поздно приведет к непоправимому.

Котел должен устанавливать только специалист. Существуют строгие правила монтажа. Не менее важно правильно эксплуатировать отопительную систему. Перед тем, как поднести спичку к бумаге в дровах, проверьте, не забит ли дымоход. Нет ли там наледи или конденсата.

Затем проверьте наличие воды в трубах (для открытой и закрытой системы количество теплоносителя в норме разное). Не забудьте удостовериться, что краны на подаче и обратке котла открыты. В таком же положении должна находиться и запорная арматура на отопительную систему дома.

Если котел по той или иной причине стал перегреваться, ни в коем случае не поливайте пламя водой. Поскольку можно обжечься паром или даже взорвать отопительный прибор. Если есть возможность, забросайте пламя песком или золой. Откройте все окна, форточки, двери, чтобы увеличить потери тепла в системе. Если совсем все плохо - нужно отойти на безопасное расстояние. И еще: в идеале вместе с угольным котлом должна быть установлена и система его охлождения.