О дворниках бедных замолвите слово или постигнет ли коллапс из снега и мусора нашу Республику?

Несколько дней назад на своей страничке в соцсети я выложила фото огромной расползающейся во все стороны кучи мусора в своем дворе. Под ней уже не было видно контейнера. Сам мусор, растащенный вороньем, живописными пятнами устилал некогда чистый двор. Кто-то скажет, какая польза от размещения фото в соцсети? И ошибется, потому что польза большая. Тут же начали присылать свои фото дончане из разных районов Донецка и Макеевки. И оказалось, что проблема-то касается не исключительно моего двора, а стала глобальной для многих городов, да и речь идет не только о мусоре. Одни люди жаловались на скользкие тротуары, другие – на нерасчищенные дороги и огромные сосульки, третьи – на мусор, который неделями не вывозится.

Подобные фото публикуют дончане из разных районов города. Фото: https://www.facebook.com

Что случилось с коммунальными службами, которые как пчелки трудились с 2014 года и которым всегда дончане пели оды за их трудолюбие, а гости Донецка изумлялись чистотой нашего города? «Комсомолка» разбиралась в ситуации, для объективности выслушав все стороны – потребителей услуг, дворников, администрацию ЖКХ.

Горы мусора уже облюбовали крысы

С Ириной мы встретились в ее дворе, который она и еще несколько женщин расчищали от снега.

- Таких, как мы сознательных, очень мало, - говорит женщина, отставив лопату. – Было бы неплохо, если бы все жители выходили и хоть немного расчищали снег. В этом году небывалая снежность, дворники не справляются сами, это нужно по-человечески понимать. Поэтому можно занять позицию – мы за все платим, подавайте нам качественные услуги, а можно - взять лопату и самостоятельно почистить хотя бы собственный двор, да и для здоровья такая разминка полезна.

Подтверждаю - это по силам каждому.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Но не все жители настроены столь благодушно.

- Напротив моего подъезда расположены контейнеры с мусором. Сколько живу, всегда был идеальный порядок, но сейчас там уже свалка – мусор почти с нового года лежит. Дороги у нас вполне проходимы, завалов снежных нет, да и основной снег давно растаял и укатан машинами, но мусоровозка почему-то не приезжает. Я живу на третьем этаже и вонь стоит такая, что даже в квартире слышно, - с горечью говорит ее соседка - Оксана. – Вчера гуляла с собакой, видела шмыгающих крыс. Так это холодно, а что будет, когда весна настанет? Рассадник всякой заразы.

Некоторые дончане и тут отнеслись с пониманием, терпеливый мы все-таки народ. Одни предлагают не выносить пока мусор, чтобы не усугублять ситуацию, а складировать его на балконе до лучших времен, другие (жители частного сектора) - пошли еще дальше и предлагают самостоятельно сжигать мусор.

- Но все же непогода — это не повод превращать наши дворы в свалки, - резюмирует Оксана и спорить с ней сложно.

Мусор лежит больше недели. Это центр города.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

«Пусть бы за зарплату дворника наши депутаты и чиновники поработали»

Эту женщину в оранжевой жилетке я знаю давно. В любое время года встречаю ее то с лопатой, то с метлой, когда утром спешу на работу. И знаю, что там, где буду идти после нее, дорожки будут расчищены, а зимой - и песком посыпаны. Здороваюсь с ней.

- Мы, дончане, привыкли к идеальной чистоте в городе. Ведь даже в 2014 году все было вылизано и сияло. Казалось, так будет всегда, к хорошему быстро привыкаешь. А что сейчас случилось? Столько нареканий на работу коммунальных служб я давно не помню, – спрашиваю ее.

- А я возражать не буду. Давай присядем, хоть спину разогну с утра, - вдруг устало соглашается она. – Я тебе скажу всю правду, любой дворник мои слова подтвердит, только имя мое не указывай. У нас элементарно некому работать! Поэтому и недоработок в каждом дворе хватает – там не расчищено, там листва еще с осени лежит и т.д. Тебе зарплату мою сказать? Я получаю 4,5 тысячи рублей и убираю участок в 22 дома. За эти деньги я должна в любую погоду мести мусор, кидать снег, убирать листву, косить траву и т.д. Людей катастрофически не хватает, а тем, кто еще работает, приходится убирать чужие участки. Люди работают за двоих, а то и троих, зарплата при этом мизерная. Пусть бы чиновники да депутаты наши многочисленные встали с теплых кресел, да поработали, как я. А потом получили бы эти копейки.

Такой снежной зимы в Донецке не было давно.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- А центр занятости не направляет вам помощников? – спрашиваю я.

- Заявки мы подаем регулярно, но люди не жаждут за такие деньги вкалывать. Им выгоднее где-то неофициально устроиться подрабатывать, чем горбатиться, - отвечает она. - Если наши зарплаты не пересмотрят, скоро вообще будет некому работать. Цены у нас в республике несколько раз поднимались, а получаем мы все также. Вопрос этот меня все время мучит – ну поднимите вы зарплаты, если в бригаде три человека вместо десятерых работают и выполняют больший объем работ. Ладно, поплакалась, пойду дальше работать, а ты напиши всю правду, авось услышат.

А еще снег можно убирать так! Фото: Евгении Карпачевой

Чиновники ЖКХ в курсе ситуации и обещают ее исправить

- Вчера было большое совещание у главы администрации Алексея Кулемзина, на котором отчитывались в том числе все перевозчики. Проблема есть, и она решается, - рассказал нам источник в администрации города. – Кроме сложных погодных условий, у нас дефицит рабочей силы. Из 28 машин, вывозящих мусор, готовы выйти на линию 23. Причина – увольнения и болезни работников. Поэтому просим отнестись с пониманием, потерпите, в течение недели мусор должен быть вывезен. Листву тоже вывезем, ее, кстати, никогда не успевали 100% убрать до нового года.

- Вывозом твердых бытовых отходов с территории города Донецка занимаются: ООО «Экологическая компания «Громада» (Ленинский, Ворошиловский, Калининский, Киевский, Куйбышевский, Пролетарский, Буденновский районы), КП «Кировец» (Кировский район), КАП «Санитарная очистка Петровского района г. Донецка (Петровский район), - сообщает пресс-служба администрации Донецка. - К сожалению, в настоящий период вывоз мусора осложняется неблагоприятными погодными условиями. Данная ситуация носит временный характер. Несмотря на сбои в графике вывоза мусора, администрация города старается решать проблему. Мусор из проблемных участков хоть и с опозданием, но всё же вывозится.

«Комсомольская правда» уже писала, куда дончанам обращаться по поводу мусора, сосулек и нерасчищенных дорог. И если уборка снега и помощь дворникам только приветствуется, то сосульки сбивать самостоятельно нежелательно. В каждом районе есть аварийно-диспетчерская служба районной администрации, которая работает круглосуточно, обращайтесь туда.

Аварийно-диспетчерские службы районов города (круглосуточно)

Буденновский район: 071-308-45-86, 338-30-33

Ворошиловский район: 071-308-45-87, 338-14-20

Калининский район: 071-308-45-88, 294-50-47

Киевский район: 071-308-45-89, 305-70-73

Кировский район: 071-308-45-91, 277-29-33

Куйбышевский район: 071-308-45-90, 253-01-51

Ленинский район: 071-308-45-92, 266-14-91

Петровский район: 071-305-95-60, 313-92-84

Пролетарский район: 071-308-45-93, 387-86-02.

В ситуациях, связанных с задержками вывоза мусора, граждане могут обратиться с жалобами в то предприятие, с которым у них заключен договор на вывоз мусора. В случае игнорирования их требований следует обращаться в местные администрации.

К слову о цифрах:

С 1 по 9 января на территории города Донецка выпало 112 % осадков от месячной нормы. На расчистку города от снега было задействовано 150 единиц техники, 17 самосвалов, 200 человек занимались ручной уборкой автодорог. Было использовано 952 тонны соли, 1591 тонна посыпочной смеси. Расчищены улицы частного сектора, ведутся работы по удалению наледи с кровель жилых домов и зданий.