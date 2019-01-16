Азовское море – головная боль командующего ООС генерала Сергея Наева

Очередное громкое интервью генерал Наев дал австрийской газете Wiener Zeitung.

"Сейчас враг очень активен прежде всего на Мариупольском направлении и в районе Азовского моря. Азовское море для России представляет особый интерес, поскольку Москва видит здесь возможность для дальнейшего продвижения на украинскую территорию. И прежде всего Москва хочет пробить "сухопутный коридор" в оккупированный Россией Крымский полуостров", – сказал он.

- Только погода не дает Наеву устраивать провокации на побережье, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Он уже провел летом учения, когда авиация парила над головами отдыхающих. А сейчас – сложные погодные условия для маневров.

Командующий ООС, не моргнув глазом, подчеркнул, что украинская сторона четко соблюдает Минские договоренности и, прежде всего, режим прекращения огня.

Тем временем, омбудсмен ДНР Дарья Морозова озвучила итог прошлого года – 162 погибших в результате боевых действий, из них пятеро – дети.

Но по словам Наева, существует только один способ, чтобы заставить армию ДНР соблюдать режим прекращения огня: "Нам нужна четкая позиция международного сообщества по осуждению агрессивных действий России. Нам нужна также максимально возможная публичность и информирование о постоянном нарушении режима прекращения огня с российской стороны в международных СМИ и дальнейшие жесткие санкции против России".

- На самом деле Наев не хочет пиариться, но вынужден это делать по совету его пресс – службы, - говорит Кузьменко. - Основная цель – заручиться поддержкой мирового сообщества. Он рад бы пойти в наступление и освоить военные бюджеты. Но, первое, боится проиграть, а во – вторых, еще «не протоптал почву» для одобрения его действий в Европе.