Донецкая команда на фестивале «КиВиН-2019» в Сочи: Да - мы действительно там живём. И да - если что, то мы за Путина!

Первыми из семи наших команд на сочинском фестивале выступила команда КВН «Донецкие». На сайте в онлайн-трансляции отметили реакцию зала на шутки этой команды – 3,5 из пяти звезд.

- Показывают две обманки в начале, как будто забыли слова песни и не включили микрофон. Много забавного, но огромное количество шуток ниже пояса, - так описали выступление команды КВН «Донецкие».

Дальше свой юмор на сцене презентовала команда КВН из Ровеньков «А мы не против» - чемпион «Юзовской лиги». Горняки понравились публики, их выступление оценили на четыре звезды из пяти.

- Немного сумасшедшие ребята, но очень энергичные, танцуют в отбивки! Миниатюра «Маленькому Гитлеру подарили спинер» - в разрыв! Понравилась пародия на Победительницу Евровидения в мужском исполнении, - написали на сайте.

Донецкая команда КВН «Время первых» набрала три с половиной звезды, и тоже запомнилась публике.

- У меня папа из семьи ушел. А потом мама ушла. А потом они в семью объединились, - пошутили ребята. - Хотелось бы ответить на два главных вопроса. Да - мы действительно там живём. И да - если что, то мы за Путина!

Выступать еще предстоит донецким командам КВН «Розовый гусь», «Амстердам» и «Преступление и наказание». А Луганск будет представлять - «Улица Оборонная».