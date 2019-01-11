2019-01-11T21:08:08+03:00
Здоровье

Где окунуться в прорубь на Крещение в Донецке в 2019 году: адреса

«Комсомолка» собрала перечень мест массового купания на Крещение в Донецке в 2019 году
Никита МАКАРЕНКОВ
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на Крещение в Донецке в 2019 годуна Крещение в Донецке в 2019 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Столичная администрация организует десять мест, где на Крещение в Донецке в 2019 году можно будет окунуться в прорубь.

В Буденовском, Калининском, Кировском, Куйбышевском, Ленинском, Петровском и Пролетарском районах будет по одному проруби. В Ворошиловском – целых три. В Киевском районе столицы купаний в проруби нет.

Адреса мест массового купания

Адреса мест массового купания

Одно из самых популярных мест, где дончане смогут пройти обряд омовения – лодочная станция в парке имени Щербакова.

- Освещение проруби пройдёт ориентировочно в 12 часов. Ещё будут организованы торговые точки, бесплатное угощение чаем и палатка с подогревом для переодевания, - рассказали «Комсомолке» в столичной администрации. - Будут работать народные творческие коллективы, которые создадут атмосферу праздника.

на Крещение в Донецке в 2019 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

на Крещение в Донецке в 2019 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Адреса мест массового купания:

Буденновский район

ул. Кедрина, 1а - пруд «Заперевальный»

Ворошиловский район

Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова - лодочная станция

Ворошиловский район

Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова - 2-ой городской ставок

Ворошиловский район

ул. Набережная, 153 а - набережная р. Кальмиус (возле ресторана «Сочи-Хаус»)

Калининский район

ул. Сигова, 52 - пикник-парк «Роща»

Кировский район

ул. Чекалина, 55 - водоем «Чистые пруды»

Куйбышевский район

проспект Б. Хмельницкого, 67 г - пляж ресторана «Аркобалено»

Ленинский район

ул. Квиринга, 71 а - пруд Кирша (стрелковый комплекс «Артемида»)

Петровский район

п. Кременец, ул. Бойцовая - водоем №2 («Бродский»)

Пролетарский район

ул. Новодружинская - водоём №75

на Крещение в Донецке в 2019 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

на Крещение в Донецке в 2019 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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