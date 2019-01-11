Где окунуться в прорубь на Крещение в Донецке в 2019 году: адреса
Столичная администрация организует десять мест, где на Крещение в Донецке в 2019 году можно будет окунуться в прорубь.
В Буденовском, Калининском, Кировском, Куйбышевском, Ленинском, Петровском и Пролетарском районах будет по одному проруби. В Ворошиловском – целых три. В Киевском районе столицы купаний в проруби нет.
Адреса мест массового купания
Одно из самых популярных мест, где дончане смогут пройти обряд омовения – лодочная станция в парке имени Щербакова.
- Освещение проруби пройдёт ориентировочно в 12 часов. Ещё будут организованы торговые точки, бесплатное угощение чаем и палатка с подогревом для переодевания, - рассказали «Комсомолке» в столичной администрации. - Будут работать народные творческие коллективы, которые создадут атмосферу праздника.
на Крещение в Донецке в 2019 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Адреса мест массового купания:
Буденновский район
ул. Кедрина, 1а - пруд «Заперевальный»
Ворошиловский район
Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова - лодочная станция
Ворошиловский район
Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова - 2-ой городской ставок
Ворошиловский район
ул. Набережная, 153 а - набережная р. Кальмиус (возле ресторана «Сочи-Хаус»)
Калининский район
ул. Сигова, 52 - пикник-парк «Роща»
Кировский район
ул. Чекалина, 55 - водоем «Чистые пруды»
Куйбышевский район
проспект Б. Хмельницкого, 67 г - пляж ресторана «Аркобалено»
Ленинский район
ул. Квиринга, 71 а - пруд Кирша (стрелковый комплекс «Артемида»)
Петровский район
п. Кременец, ул. Бойцовая - водоем №2 («Бродский»)
Пролетарский район
ул. Новодружинская - водоём №75
на Крещение в Донецке в 2019 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН