2019-01-11T15:14:05+03:00
Политика

В Макеевке на рынке Красный под тяжестью снега обрушилась крыша, есть пострадавшие

Сегодня днем в Макеевке на рынке Красный под тяжестью снега обрушилась крыша торгового павильона [видео]
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В Макеевке под тяжестью снега обрушился торговый павильон. Фото: vk.com/vmakeevkeВ Макеевке под тяжестью снега обрушился торговый павильон. Фото: vk.com/vmakeevke
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Сегодня днем в Макеевке на Красном рынке от тяжести снега рухнул торговый ряд. Пользователи сетей сообщают о пострадавших. На место обрушения прибыли кареты скорой и машина МЧС.

- Вроде без жертв, но пострадавшие есть! Завалило весь ряд как карточный домик, благо мало точек было открыто. Спасателей МЧС, скорых очень много разгребают завалы, - сообщает свидетель происшедшего.

В администрации города Макеевки сообщили, что факт обрушения действительно имеет место быть:

- Обрушился павильон, отдельно стоящее здание. Жертв нет, пострадавших трое, - рассказал собеседник «Комсомолки».

Так же нам удалось дозвониться в администрацию рынка «Красный», где нам сообщили уточненную информацию:

- От обрушения пострадали пять человек, травмый средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается помощь, - рассказали "Комсомолке" в администрации.

Обрушилась крыша Макеевка.! другой источник

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