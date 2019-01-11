В Макеевке на рынке Красный под тяжестью снега обрушилась крыша, есть пострадавшие

Сегодня днем в Макеевке на Красном рынке от тяжести снега рухнул торговый ряд. Пользователи сетей сообщают о пострадавших. На место обрушения прибыли кареты скорой и машина МЧС.

- Вроде без жертв, но пострадавшие есть! Завалило весь ряд как карточный домик, благо мало точек было открыто. Спасателей МЧС, скорых очень много разгребают завалы, - сообщает свидетель происшедшего.

В администрации города Макеевки сообщили, что факт обрушения действительно имеет место быть:

- Обрушился павильон, отдельно стоящее здание. Жертв нет, пострадавших трое, - рассказал собеседник «Комсомолки».

Так же нам удалось дозвониться в администрацию рынка «Красный», где нам сообщили уточненную информацию:

- От обрушения пострадали пять человек, травмый средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается помощь, - рассказали "Комсомолке" в администрации.