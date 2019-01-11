2019-01-11T13:51:46+03:00
Политика

Жители поселка Маяк оказались в снежном плену

Основную дорогу, ведущую в поселок Маяк, занесло снегом. Жители оказались заблокированными в своих жилищах.
Ольга ГОРДО
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Жители поселка Маяк оказались в снежном плену. Фото: TengrinewsЖители поселка Маяк оказались в снежном плену. Фото: Tengrinews
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В поселке Маяк из-за снежных заносов оказались заблокированными порядка 50-ти жителей. Жители посёлка не могут дойти ни в магазин, ни на автобусную остановку.

Об этом рассказали жители посёлка Маяк города Макеевки.

- 7 января засыпало снегом 3 километра центральной дороги нашего поселка. Пройти или проехать невозможно. Снега по пояс. Мы в прямом смысле слова замурованы, и если кое-как прочистить дорожки от своих домов к центральной улице мы сможем, то 3 км главной дороги вручную прочистить невозможно, - рассказал житель поселка пенсионер Валентин Михайлович.

Более того, жители Маяка рассказали, что в поселок уже 4 дня не привозят хлеб.

- Хлебовозка приезжала к нам три раза в неделю. В понедельник не смогла приехать, в среду тоже, и, судя по всему, не приедет и в эту пятницу. Уже будем неделю сидеть без хлеба, - сказала Тамара Ивановна.

Жители поселка заверяют, что обращались в администрацию Горняцкого района Макеевки. Однако на 12:00 10 января вопрос не решен.

- Не думайте, что мы тут сидим ничего не делаем и ждём помощи от государства. Когда нас засыпало неделю назад мы всем посёлком скинулись на солярку, заправили трактор одного предпринимателя из нашего посёлка, и он нам всё прочистил. Но, к сожалению, сейчас его техника сломана, поэтому мы вынуждены обращаться за помощью к государству. Причем мы готовы оплатить топливо. Более того, у главы нашего посёлка уже стоит канистра с 20-ю литрами солярки. Если нужно - докупим еще, - заявляет Валентин Михайлович.

Однако проблема не только в подвозе продуктов питания, но и в невозможности приезда скорой помощи.

- В посёлке живут много пенсионеров, некоторым из них более 90 лет. На улице Ширшова грудной ребёнок. У меня в сердце установлен кардиостимулятор. Не дай бог у кого-то что-то случится и нам никто не сможет помочь. По большому счету мы даже не можем прийти на помощь друг другу, - описала ситуацию Тамара Ивановна, пишет dnr_live.

«Комсомолка» дозвонилась в администрацию горняцкого района города Макеевки:

- Со вчерашнего дня и по это время снегоуборочная техника работает на Маяке. Когда завершаться работы точно сказать не можем, - сказал собеседник «Комсомолки».

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