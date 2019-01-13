Как Киев лишил жителей Донбасса прописки

В декабре 25-летний житель Харцызска Андрей «обзавелся» пластиковым украинским паспортом - ID-картой. В этом возрасте надо вклеивать в паспорт новую фотографию, иначе он будет недействительным. Или менять бумажный документ на пластиковый.

- Заниматься обменом начал за четыре месяца до юбилея, - рассказывает «КП» парень. – В Интернете прочитал, что на Украине устраивают дополнительные проверки, которые длятся 2-3 месяца. К тому же в миграционную службу нужно выстоять электронную очередь.

500 ГРИВЕН ЗА «ВЫТЯГ»

В назначенный день, прихватив с собой домовую книгу, диплом о высшем образовании и другие документы для идентификации личности, Андрей приехал в управление Государственной миграционной службы (ГМС). С ним был родственник, проживающий на украинской стороне. У того в ГМС работает знакомая, что немаловажно в процессе идентификации. Ведь сотрудник может и отказать, если посчитает, что житель с неподконтрольной Киеву территории предоставил недостаточно документов. Кстати, с них и началось общение Андрея в ГМС.

- У вас есть загранпаспорт? – первым делом поинтересовалась сотрудница. - Нет. Жаль. Тогда бы мы вас быстро проверили. А водительское удостоверение? Тоже нет. Показывайте уж, что есть…

В общем, документы приняли. Спустя два с половиной месяца Андрей поехал за «пластиком». Вместе с ним отправился на украинскую сторону сосед-пенсионер. У того заканчивался двухмесячный срок, отведенный для пребывания в ДНР, и мужчина должен был успеть пересечь линию соприкосновения. Иначе его лишат украинской пенсии.

- В миграционной службе получил ID-карту без проволочек, - говорит Андрей. – Но меня сразу предупредили, что паспорт без «вытяга» (выписки. – Авт.) с пропиской. Мол, теперь их не выдают. Мой родственник переговорил со своей знакомой. Та пообещала помочь. За «услугу» отдал пятьсот гривен. Сказали, чтобы за «вытягом» приехал через неделю-две.

В выписке указывается место регистрации владельца паспорта, его семейное положение и другие сведения. Фото: ПК «Украина»

Но на этом «приключения» не закончились. На обратном пути на украинском блокпосту возникли вопросы к новому документу.

- Сначала сказали, что этого паспорта у них нет в базе, - вспоминает Андрей. – Стали проверять меня на «сепаратизм», задавать провокационные вопросы, тщательно обыскивать. К молодым всегда придираются. Пока разобрались с этой ID-картой, ушло время. А на ДНРовском блокпосту первым делом потребовали доказательства, что я в действительности живу в республике. Хорошо, что у меня был ДНРовский паспорт. Я его на всякий случай прихватил. Когда границу пересекал, отдал соседу-пенсионеру – пожилых людей редко обыскивают.

ПРОБЛЕМА СПРАВОК СТАЛА МАССОВОЙ

Проблема с «вытягом», с которой столкнулся Андрей, возникла осенью прошлого года. С 8 ноября в ГМС прекратили выдачу «вытягов» с пропиской. Об этом сообщили правозащитники из организации «Донбасс-SOS». Также они разъяснили, что и ранее в ГМС не должны были выдавать выписку - она не предусмотрена Законом «О едином государственном демографическом реестре». Но до ноября во многих управлениях ГМС шли навстречу гражданам.

Теперь проблема приобрела массовый характер.

- Переселенцы и люди с регистрацией на неконтролируемой правительством Украины территории постоянно обращаются к нам за консультациями относительно ID-карт. В основном после того, как сталкиваются с невозможностью получения услуг и выплат, трудоустройства и другими проблемами, – рассказывают в правозащитники из благотворительного фонда «Право на защиту» - ГМС прекратила автоматическую выдачу извлечения к ID-картам, поэтому люди должны специально за ними обращаться в миграционную службу. Поскольку в управлениях труда и соцзащиты (УТСЗН) и других государственных учреждениях не хватает устройств для чтения информации с чипов ID-карточек. Такие жалобы были зафиксированы в Харьковской, Киевской, Днепропетровской и Луганской областях.

У реальных переселенцев (кто в действительности проживает сейчас на украинской территории) появились другие сложности. ГМС прекратила выдачу справок, подтверждающих подачу гражданином документов на получение нового паспорта. Справки получают только жители ДНР и ЛНР - такие, как Андрей.

- В результате, - отмечают правозащитники из фонда «Право на защиту», -человек, который не имеет загранпаспорта или водительского удостоверения, остается без документов, удостоверяющих личность. И может столкнуться с трудностями в получении услуг и возможности передвижения, особенно в Донецкой и Луганской областях с их многочисленными внутренними блокпостами. Такие случаи были обнаружены в Харьковской, Киевской и Луганской областях.

РЕГИСТРИРОВАТЬ ДОНЕЦКУЮ ПРОПИСКУ НЕКОМУ

К правозащитникам обратилась переселенка из Донецка Галина с просьбой разъяснить законность действий сотрудников ГМС.

- В миграционной службе города Ирпеня Киевской области в ID-паспорт сыну по достижению 14-летнего возраста не поставили донецкую прописку, хотя я предоставила домовую книгу, - сообщила переселенка. - Мне сказали, что она неправильно оформлена - напротив прописки ребенка не стоит штамп «зареєстровано». Получается, что несовершеннолетний ребенок без места регистрации, я – одинокая мать. Куда обращаться, помогите, пожалуйста?

Для считывания информации с электронных носителей ID-карты надо указать последние шесть цифр номера паспорта. Фото: ПК «Украина»

В фонде «Право на защиту» объяснили, откуда возникла проблема. Оказывается, Кабинет министров Украины своим постановлением № 207 от 2 марта 2016 года ввел новые правила регистрации места жительства и порядок передачи органами информации в Единый государственный демографический реестр (ЕГДР). Функция регистрации места жительства была передана от территориальных органов ГМС в органы регистрации - исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов. При этом их полномочия распространяются исключительно на территории соответствующей административно-территориальной единицы. И до сегодняшнего дня так и не создан орган регистрации, полномочия которого распространяются на «временно оккупированную территорию». Законодательно этот вопрос также не урегулирован. В связи с этим граждане, желающие зарегистрировать место жительства в Донецке и Луганске, на практике лишены этой возможности.

Ситуация доведена до абсурда. Если вы меняете в ГМС бумажный паспорт на пластиковый и там указана донецкая прописка, то в новом документе будет указана эта прописка. Но если вы обратились в ГМС в связи с утратой паспорта, то получите документ без отметки о регистрации места жительства. И проблема эта почти три года не решается украинскими властями.

СПРАВКА «КП»

ID-карта, которую в незалежной начали выдавать в январе 2016 года (с ноября 2018 года ее может получить каждый гражданин), содержит чип с персональной информацией и биометрическими данными владельца. В том числе и его отпечатки пальцев. А еще на карточке не написано, где конкретно проживает украинец – эти сведения хранятся в чипе. В условиях военного Донбасса это достоинство превращается для жителя в большую проблему.

ВАЖНО!

Чип можно расшифровать самому

На Украине недавно разработана программа для считывания информации с электронных носителей ID-карты. Бесплатно скачать ее можно с помощью программ Windows и Android с сайта полиграфического комбината «Украина»

При этом для идентификации надо указать PIN-код, который знает только владелец паспорта. Или же CAN-код, представляющий собой последние шесть цифр номера паспорта. Кроме программного обеспечения, пользователям понадобится устройство для считывания карты — встроенный в смартфон NFC-модуль или выносной специализированный сканер для компьютера.

БУДЬ В КУРСЕ!

Где житель Донецка может получить пластиковый паспорт

Итак, вы решили поменять свой бумажный украинский паспорт на пластиковый. С 1 ноября это может сделать каждый гражданин Украины. Что нужно знать жителю самопровозглашенных республик Донбасса? Прежде всего, в какое подразделение Государственной миграционной службы (ГМС) обращаться. Документы принимают в зависимости от статуса дончан и луганчан:

- от переселенцев, имеющих справку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), – в отделениях ГМС по месту фактического проживания, указанного в справке. Решение по оформлению паспорта принимается после представления справки ВПЛ (помимо других документов).

- от проживающих на линии соприкосновения или на неподконтрольной территории Донбасса (не переселенцев) – в любом подразделении ГМС на территории соответствующей области – Донецкой или Луганской;

Какие нужны документы:

- паспорт, подлежащий обмену;

- квитанция об уплате административного сбора в размере 279 грн;

- идентификационный номер;

- документы, подтверждающие регистрацию места жительства (домовая книга или карта прописки формы 16);

- дополнительные документы для идентификации личности.