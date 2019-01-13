Очевидица собачьих боев в Донбассе: Вывесили флаги Украины и устроили бойню с животными. Войны людям мало!

Марина Назаренко с дочкой Дианой отдыхали в пансионате «Зеленый гай» в Святогорске. Утром 12 января они стали очевидицами жестоких собачьих боев на территории пансионата.

- Где-то в полдевятого утра я вышла на улицу, увидела, как стравливают собак, - рассказала Марина. - Кричали «Ты чемпион. Давай!». Около второго корпуса есть огороженная площадка. Там регулярно проводятся бои. Вывешены флаги Украины, объявления про волкодавов и алабаев. Стоят люди. Мне сказали, что там делают ставки. Потом я стала свидетельницей, что уводят окровавленных собак. Когда они услышали, что мы вызвали полицию, то в течение пяти минут было собрано все. Лопатами закидали окровавленный снег. Полиция приехала быстро.

Марина засняла на камеру, как женщина уводила с площадки окровавленную собаку. Фото: Скриншот видео YouTube

Женщина считает, что этот беспредел надо остановить. В качестве доказательства своих слов она выложила видео в социальной сети Фейсбук.

- Убийства у нас в стране происходят по умолчанию, при безразличии людском. Это страшней всего. Войны людям мало, а они еще вот таким занимаются, - сказала Назаренко.

Дочь Марины – Диана рассказала, как отреагировали в администрации пансионата.

- Когда все это началось, мы пошли в администрацию, чтобы прекратить бои, - вспоминает девушка. - Нам сказали, что ничего страшного не происходит. Там проходит официально зарегистрированная выставка животных. Я сказала, давайте пройдемся, и вы увидите, какая это выставка. Там куча окровавленных собак. Представители администрации отказались. Они не стали смотреть видео, которое сняла мама.

Арена для боев находится рядом со вторым корпусом пансионата «Зеленый гай». Фото: Скриншот видео YouTube

Кстати, жительница Донбасса Наталья Сковородкина считает, что организатор боев – хозяин этой базы отдыха.

- Там специальная арена, построенная для собачьей бойни, - написала Наталья на своей страничке в Фейсбуке. – Я с группой детей (учеников) однажды стала свидетелем этого ужаса. Собаки были привязаны по периметру всей площадки. Вокруг арены – следы крови. Да и на одежде владельцев собак была кровь. Мы пытались снять на видео, но нас прогнали.

Наталья Сковородкина считает, что организатор боев – хозяин базы отдыха. Фото: Скриншот Фейсбук

Сейчас славянские полицейские проводят проверку в Святогорске. На месте работает оперативно-следственная группа. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

Предварительно ситуация квалифицируется по статье ч.1 ст. 299 («Жестокое обращение с животными») Уголовного кодекса Украины. Такие действия караются арестом на срок до полугода или ограничением свободы на срок до трех лет.

Собачьи бои запрещены во всей Европе, в том числе и на Украине.