2019-01-13T13:03:52+03:00
Политика

Как украинские боевики с помощью СМИ Украины пытаются выдать обстрел машины "Вода Донбасса" за "кремлевский фейк"

А сам факт стрельбы ВСУ по гражданской машине назван "щекотливой ситуацией" [видео]
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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У одного из раненых в тот день сотрудников "Вода Донбасса" 12 осколков в спине. Фото: Представительство СЦКК в ДНРУ одного из раненых в тот день сотрудников "Вода Донбасса" 12 осколков в спине. Фото: Представительство СЦКК в ДНР
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Сегодня в сети появилась запись телефонного разговора журналистки одного из украинских телеканалов, назвавшейся Ольгой, с офицерами 93-й бригады. Речь идёт о совместной попытке СМИ и украинских военных скрыть факт стрельбы по гражданской машине предприятия "Вода Донбасса", выдав его за "московский фейк" и переложив ответственность на дончан.

Замечательны высказывания по поводу "сепарской" машины, являющейся на самом деле гражданской.

Характерны и другие высказывания пресс-офицера о том, что "ситуация щекотливая" и ему требуются согласования с пресс-центром ООС. При этом все действующие лица общаются на русском языке, изредка переходя на суржик.

Напомним, 10 января обстрел велся с позиций 93-й бригады ВСУ с направления населенного пункта Каменка с применением СПГ и БМП-1. В момент ЧП происходила очистка проезда на рабочее место от снега сотрудниками КП «Вода Донбасса» в районе Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода. Тогда были ранены трое сотрудников "Вода Донбасса".

Как украинские боевики пытаются выдать свои обстрелы за "московский фейк".Перехвачен интересный телефонный разговор украинской журналистки с офицерами 93-й бригады ВС Украины Подробней: http://sprut.win/news/109-razgovor-ukrainskoy-zhurnalistki-s-vsu.html

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