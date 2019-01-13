Как украинские боевики с помощью СМИ Украины пытаются выдать обстрел машины "Вода Донбасса" за "кремлевский фейк"

Сегодня в сети появилась запись телефонного разговора журналистки одного из украинских телеканалов, назвавшейся Ольгой, с офицерами 93-й бригады. Речь идёт о совместной попытке СМИ и украинских военных скрыть факт стрельбы по гражданской машине предприятия "Вода Донбасса", выдав его за "московский фейк" и переложив ответственность на дончан.

Замечательны высказывания по поводу "сепарской" машины, являющейся на самом деле гражданской.

Характерны и другие высказывания пресс-офицера о том, что "ситуация щекотливая" и ему требуются согласования с пресс-центром ООС. При этом все действующие лица общаются на русском языке, изредка переходя на суржик.

Напомним, 10 января обстрел велся с позиций 93-й бригады ВСУ с направления населенного пункта Каменка с применением СПГ и БМП-1. В момент ЧП происходила очистка проезда на рабочее место от снега сотрудниками КП «Вода Донбасса» в районе Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода. Тогда были ранены трое сотрудников "Вода Донбасса".