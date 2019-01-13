Дорога для миротворцев ООН: Зачем новый глава ОБСЕ едет в Донбасс

Украина станет первой страной, куда поедет с деловым визитом новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Главу ОБСЕ ждут на следующей неделе. Он побывает в Мариуполе и других городах Донбасса. Вместе с Лайчаком приедут и министры иностранных дел нескольких стран.

Цель поездки председатель ОБСЕ обозначил 10 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Мирослав Лайчак заявил, что в случае принятия решения о развертывании миротворческой миссии ООН в Донбассе, ОБСЕ окажет поддержку.

- Я обсуждал с генеральным секретарем ООН этот вопрос, – отметил Лайчак. – Также я буду отчитываться в Совете Безопасности через несколько недель. Так что, если будет решение о развертывании такой миссии, то ОБСЕ готова использовать свой опыт на местах для оказания поддержки.

Вполне вероятно, что украинские власти попытаются устроить провокацию в момент приезда главы ОБСЕ. Киеву важно «пропихнуть» в ООН решение о миротворцах на своих условиях.

Как известно, в России считают, что «голубые каски» должны обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ на линии соприкосновения и в других местах, где наблюдатели проводят инспекционные поездки. Украина же вместе с США настаивают на одномоментном вводе миротворцев на всю территорию ДНР и ЛНР. При этом Минские соглашения Киев намерен выполнять после создания администраций в Донбассе. Понятно, что при таком сценарии Украина учинит расправу над сотнями тысяч жителей республик.

Позиция России препятствует принятию решения в интересах Киева. Переговоры о «голубых касках» зашли в тупик. Вот и Лайчак признал, что вопрос о миротворцах сейчас официально в повестке дня Совета Безопасности не стоит.

Хотя после поездки главы ОБСЕ в Донбасс в ООН могут вернуться к обсуждению проблемы. Вот почему украинским властям важно, чтобы визит Лайчака прошел на фоне обострения ситуации.

Украинские военные под Мариуполем готовы к боевым действиям. Фото: facebook.com/pressjfo.news

- На Мариупольском направлении в зоне ответственности 79-й десантно-штурмовой бригады отмечена работа съемочной группы телеканала «Украина», - сообщил на брифинге в субботу, 12 января, начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов. - По имеющейся информации, командующим ООС Сергеем Наевым поставлена задача подготовить постановочный видеоматериал, направленный на обвинение Народной милиции Республики в срыве режима «тишины».

Недавно в УНМ ДНР сообщили о том, что в районе Мариуполя находилась группа офицеров под руководством командующего десантно-штурмовыми войсками Забродского. На совещании были отданы указания по проведению провокаций на следующей неделе в зоне ответственности 79-й бригады.