2019-01-12T17:37:36+03:00
Политика

Задержки с вывозом мусора в Республике: куда обращаться с жалобами

Во время плохих погодных условий проблемы с вывозом мусора встречаются ежегодно
Никита МАКАРЕНКОВ
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Задержки с вывозом мусора в Республике. Фото: соцсетиЗадержки с вывозом мусора в Республике. Фото: соцсети
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Из-за сложных погодных условий города и районы Республики столкнулись с проблемой вывоза мусора, который не вывозится по нескольку дней. Дончане стали выкладывать в социальные сети фотографии забитых мусорных контейнеров возле своих домов. Людям не остаётся ничего другого, как ставить пакеты рядом с мусорными баками – из-за этого двор постепенно превращается в свалку.

- У нас несколько дней не вывозили мусор. Скопилась свалка. Что-то будет делаться? – задается вопросом дончанка Ольга Степанова? – Я понимаю, что погода сложная, но это не повод организовывать свалки в каждом дворе.

Проблемную ситуацию, связанную с уборкой мусора в связи с неблагоприятными погодными условиями, прокомментировал первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виталий Кижаев.

- К сожалению, в данный период вывоз мусора осложняется неблагоприятными погодными условиями. Данная ситуация носит временный характер и повторяется почти каждый зимний период в сильные снегопады. Нарушения графика вывоза мусора обусловлены недостатком специализированной техники, которой при таких погодных условиях требуется больше, чем обычно, - заявил Виталий Кижаев.

Задержки с вывозом мусора в Республике. Фото: соцсети

Задержки с вывозом мусора в Республике. Фото: соцсети

Заместитель министра отметил, что техника, необходимая для вывоза мусора в сложные погодные условия и из-за высокой степени износа часто выходит из строя.

- Несмотря на срыв графика вывоза мусора, местные администрации стараются решать проблему. Мусор из проблемных мест хоть и с опозданиями, но всё же вывозится, - говорит Виталий Кижаев. – В ситуациях, связанных с задержками вывоза мусора, граждане могут обратиться с жалобами в то предприятие, с которым у них заключен договор на вывоз мусора. В случае игнорирования их требований следует обращаться в местные администрации.

Напомним, что в декабре в Республике заговорили о планах построить завод по переработке мусора.

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