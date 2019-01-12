Жители аварийной 6-этажки Макеевки: В нашем подъезде идет водопад, стены рушатся, образуется плесень

С началом оттепели или во время дождя в подъезде 6-этажки на улице Циалковского, в доме 137а, Кировского района Макеевки начинается настоящий водопад. Влага, которая скапливается на крыше бурным потоком проникает в помещение и затапливает жильцов.

- Такая проблема началась в 2014 году, когда наш дом отдали под крыло управляющей компании «Жилищник 3». До этого, этот дом был бывшим заводским общежитием, обслуживалось предприятием, - рассказала «Комсомолке» жительница дома Елена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/685979" frameborder="0"></iframe> Водопад в аварийном доме Макеевки.

Вода размывает стены подъезда, отваливаются куски шпаклевки и бетона. Все вокруг начало прогнивать и покрываться плесенью.

- Все льется и на электрические щитки, - говорит Елена. - Это может привести к замыканию.

Вода льется на электрические щитки. Фото: жительница дома Елена

Касса компании приезжает за оплатой регулярно. Деньги собирают. Однако никаких ремонтных мер с их стороны.

- На наши устные просьбы и жалобы было сказано, что они от нас далеко находятся и контролировать состояние дома сложно и невозможно, - поделилась девушка.

Пытаются ремонтировать своими силами

Жильцы дома написали три заявления в управляющую компанию. Описывали проблему. Просили помочь. Собрали подписи.

- Осенью прошлого года они отреагировали только на одно заявление. Зашили шов на крыше, - вспоминает Елена. – Но главную проблему – ливневку, не починили. Дворника у нас нет, эта ливневка постоянно замерзает и забивается. Люди из «Жилищника 3» сказали: она неправильно сконструирована.

Фото: жительница дома Елена

Сейчас владельцы квартир аварийного дома своими силами пытаются ликвидировать проблему.

- Вычерпываем воду, мужчины забивают пробоины, - делится девушка. – Но это все временные меры, проблема никуда не уходит.

В горадминистрации Макеевки рассказали «КП», что получили информацию об аварийном доме и связались с управляющей компанией, которая обслуживает это строение.

- Мы передали информацию в «Жилищник 3». Сейчас туда поехала бригада. Она расчистит снег и временно перекроют проблемные участки пленкой. Позже, при возможности, зальют мастикой, - сообщила диспетчер отдела оперативного реагирования Алина Михайловна.

«Сказали ждать весну»

Спустя время мне написала Елена, и сказала, что действительно приехала бригада, но по словам девушки, они выставили жильцов дома идиотами.

- Приехал начальник участка, провел нас по попобелке, где вчера лилось, сказал, что все сухо…это просто шок, - рассказывает она. - Потом сказал, что до весны никто ничего не будет делать, так как это нужно пересчитать рубероид и паять ливневку. А пока что нужно ждать весны и «вылакивать» воду. Они уехали, и даже не оставили акт о выезде.

Подъезд рушится. Фото: жительница дома Елена

Звоню в аварийную службу «Жилищник 3». Трубку берет диспетчер Любовь Явольская.

- Наши ребята только приехали из этого адреса. Они убрали снег и застели клеенкой. Больше ничего не могут сделать, нужно ждать весну или лето, - сообщила она.

- Жители говорят, что никакой снег с крыши не убирали, - констатирую факт.

- Мы работаем в диспетчерской и не можем все отследить, знаю, что сейчас эти слесаря отправились на другой адрес.

- Когда появилась эта проблема?

- Сегодня утром жительница дома выложила информацию в интернет. Наши ребята, что могли то сделали.

- Но проблема началась раньше. Осенью ваши работники делали какой-то ремонт, однако его оказалось недостаточно.

- Это нужно начальству звонить. Они знают. Я только по аварийке. Мне позвонили – я отослала ребят по адресу. Я могу позвонить директору и узнать: была эта жалоба или нет?

Слесари приезжали, но сказали - ждать весну. Фото: жительница дома Елена

- А можно контакт директора, я сам свяжусь?

- Нет, номер телефона я предоставить не могу, не имею права.

Любовь Васильевна перезванивает спустя минуту после окончания нашего разговора.

- Я сейчас разговаривала с директором. Она сказала, что этот дом этим летом крыли. Единственное, что может быть, этот подъезд не перекрывали, она не помнит.

Тем временем проблема остается. Подъезд продолжает затапливаться и разрушаться. С потеплением начнет таить весь снег. Что тогда будет с подъездом?