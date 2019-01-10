Гончар Александр Тимошенко: «Без мира в душе к глине не подходи. Не будет изделие жить»

Интерес к гончарному ремеслу, несмотря на то, что ему насчитывается несколько тысяч лет, не пропадает. Познакомиться с историей и тонкостями этого искусства пришли как совсем юные слушатели - школьники, так и мастера декоративно-прикладного творчества, преподаватели.

- Я преподаю изобразительное искусство. У нас скульптура, живопись, композиция. Будет очень полезно на своих предметах скульптуры применить какие-то знания, которые я получила здесь. Мне было очень интересно, - делится впечатлениями преподаватель Школы искусств № 7 Вероника Самойленко.

Каждое изделие, выполненное мастером, уникально. Александр Ткаченко говорит, что не любит повторять свои работы, если только это не какой-то специальный заказ.

- Изделия вообще не повторяются, - говорит мастер. - А особенно культообрядовая утварь. К сожалению, ее всю вывозят. В Донецке ничего не остается. Мы были в Германии, Чехии. Там таких технологий вообще не знают. Ну как изделие без глазури не пропускает воду? Для них - это полное непонимание. Тем не менее, это факт. И коллекционеры, которые это узнают, полностью выкупают эти изделия. А если мы говорим о таком подразделе, как культообрядовая или с какой-то символикой старославянской, она мгновенно разбирается. Или делаются заказы.

Работа с глиной требует особого подхода. Во время процесса - никаких разговоров и рассказов, только музыка. А главная составляющая успеха - это душевное равновесие мастера. Именно в таком состоянии можно добиться твердости руки и отточенности всех движений.

- Ни один гончар в мире (а я переписываюсь с гончарами от Австралии до Канады) даже к глине не подойдет, чтобы ее готовить, если у него в душе какой-то разлад, - делится секретами своего мастерства Александр Ткаченко. - Он знает, что изделие жить не будет. Даже если он сделает изделие, его разорвет в печи. Если не разорвет в печи, оно жить не будет, его побьют. Поэтому, если нет гармонии, единения с глиной, никто к глине не подходит. Хотите вы этого или не хотите. Занимайся чем угодно, но к глине не подходи.

Александр Ткаченко занимается гончарным искусством с 10 лет. Но с началом войны в Донбассе ему пришлось возрождать свое ремесло практически с нуля. Мастерская, расположенная в районе аэропорта, была полностью разрушена, а блокада, введенная Украиной, лишила донецких мастеров сырьевой базы. Ведь считалось, что основные месторождения глины располагались в районе Славянска.

- Пришлось изучать историю, где были эти кирпичные заводы, эти карьеры. Естественно, на многие карьеры ты не попадешь - они обстреливаются. Поэтому и искали здесь, у себя, - вспоминает Александр. - И не напрасно. Нашли много месторождений, много интересного. Оказывается, в одном из сел Шахтерского района еще 10 лет назад в школах преподавали гончарство. Об этом никто не знает. Это недалеко от Саур-Могилы. Там даже горны остались. И там преподавали гончарство на уроках труда.

Сейчас такие своеобразные уроки труда Александр Ткаченко проводит в некоторых донецких торговых центрах. Причем эти мастер-классы бесплатные. А в ближайшее время готовит новую выставку, посвященную гончарным традициям Средней Азии и Востока.

- Это настолько уникальные изделия, там столько переходов - гипербола, парабола, прямая линия, опять куда-то выходишь, плюс эти «носики» до 30 сантиметров… Причем, вся эта посуда функциональна. Я ее вообще не украшал какими-то орнаментами. Я хотел подчеркнуть красоту и изящество линий, - говорит Александр Ткаченко.

Планируется, что выставка откроется 30 января в республиканском краеведческом музее.