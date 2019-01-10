2019-01-10T19:48:09+03:00
Политика

Виктор Яценко: «С переходом республик на российский трафик для дончан ничего не изменится»

ДНР и ЛНР полностью перешли на работу с магистральными каналами, проложенными до Ростовской области.
Ольга ГОРДО
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Республики полностью перешли на российский трафик. Фото: Golos.ioРеспублики полностью перешли на российский трафик. Фото: Golos.io
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Об этом CNews рассказал министр связи ДНР Виктор Яценко. По словам Яценко, суммарная пропускная способность магистральных каналов, проложенных от ДНР до Ростовской области, составляет 230 Гбит/с. Пропускная способность каналов между ЛНР и Ростовской области составляет 200 Гбит/с. В Ростовской области каналы от ДНР и ЛНР доходят до города Аксай.

Для жителей республик это значит, что наш интернет больше никак не зависит от Украины, и больше незалежна не сможет навредить в этой отрасли.

Изменится ли что-то для рядового потребителя, мы попросили прокомментировать сотрудника одного из местных провайдеров:

- Для конечного пользователя не должно поменяться ничего. По крайней мере пока. Разве что какие-то сайты будут открываться быстрее чем раньше, какие-то медленнее. Не думаю, что это будет сильно заметно.

- Многие пользователи переживают, что теперь повысится стоимость интернета?

- По сути, у нас давно трафик из России. Не думаю, что будут какие-то изменения в стоимости.

Это же «Комсомолке» подтвердил и министр связи Виктор Яценко:

- На самом деле мы ничего не заявляли. Просто CNews спросил как обстоят дела, мы и ответили. Но раз уж возник такой вопрос, поясню - для рядового пользователя с переходом на российский трафик ничего не изменится. Скорость и цены останутся на прежнем уровне, - пояснил министр.

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