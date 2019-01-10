Виктор Яценко: «С переходом республик на российский трафик для дончан ничего не изменится»
Об этом CNews рассказал министр связи ДНР Виктор Яценко. По словам Яценко, суммарная пропускная способность магистральных каналов, проложенных от ДНР до Ростовской области, составляет 230 Гбит/с. Пропускная способность каналов между ЛНР и Ростовской области составляет 200 Гбит/с. В Ростовской области каналы от ДНР и ЛНР доходят до города Аксай.
Для жителей республик это значит, что наш интернет больше никак не зависит от Украины, и больше незалежна не сможет навредить в этой отрасли.
Изменится ли что-то для рядового потребителя, мы попросили прокомментировать сотрудника одного из местных провайдеров:
- Для конечного пользователя не должно поменяться ничего. По крайней мере пока. Разве что какие-то сайты будут открываться быстрее чем раньше, какие-то медленнее. Не думаю, что это будет сильно заметно.
- Многие пользователи переживают, что теперь повысится стоимость интернета?
- По сути, у нас давно трафик из России. Не думаю, что будут какие-то изменения в стоимости.
Это же «Комсомолке» подтвердил и министр связи Виктор Яценко:
- На самом деле мы ничего не заявляли. Просто CNews спросил как обстоят дела, мы и ответили. Но раз уж возник такой вопрос, поясню - для рядового пользователя с переходом на российский трафик ничего не изменится. Скорость и цены останутся на прежнем уровне, - пояснил министр.