2019-01-10T16:45:31+03:00
Общество

5 наивных вопросов начальнику коммунального обслуживания Донецка

Руслан Дудников рассказал, как его подчинённые справляются со своей работой
Никита МАКАРЕНКОВ
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5 наивных вопросов начальнику коммунального обслуживания Донецка5 наивных вопросов начальнику коммунального обслуживания Донецка
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- Куда обращаться дончанам, чтобы коммунальщики приехали и сбили опасные сосульки?

- В каждом районе есть аварийно-диспетчерская служба районной администрации, которая работает круглосуточно. С любым вопросом туда можно обратиться и подать заявку.

- Насколько реально, что по вызову приедут?

- Каждое обращение на линию фиксируется в журнале. Если человек позвонил, сказал адрес и заявил, что эта сосулька угрожает жизни людей и в любой момент может упасть – специалисты приедут по вызову. Происходит это не сразу – нужно понимать, что в городе не так много вышек – всего четыре. К тому же, на тех домах, на которых мы сбили сосульки два дня назад – повисли новые сантиметров по тридцать.

5 наивных вопросов начальнику коммунального обслуживания Донецка Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

5 наивных вопросов начальнику коммунального обслуживания ДонецкаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Многие самостоятельно их сбивают с балконов – это приветствуется?

- Это может быть опасно. Даже в комендантский час. Любая помощь всегда приятна, но нужно помогать так, чтобы не навредить. Если люди расчищают снег в своем дворе и помогают нам в этом – спасибо им большое за понимание. Работники коммунальной сферы благодарны. Те, кто не хочет помогать – мы не заставляем – справимся самостоятельно.

- С какими сложностями сталкиваются работники сферы?

- В первую очередь это погодные условия. У нас с 1 по 9 января выпало 112 процентов месячной нормы осадков. Это почти 47 сантиметров. Люди хотят видеть расчищенные дороги и тротуары все сразу, а нам для начала необходимо расчистить пути, по которым движется общественный транспорт.

5 наивных вопросов начальнику коммунального обслуживания Донецка Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

5 наивных вопросов начальнику коммунального обслуживания ДонецкаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Рабочей силы хватает?

- Недостаток есть. Не все люди хотят идти работать дворниками. Зимой на эту работу идет ещё меньше людей, чем летом – физически тяжелый труд. Но мы справляемся силами, которые имеем. Ещё привлекаем технику заводов и предприятий – на договорной основе.

Куда звонить?

Аварийно-диспетчерские службы районов города (круглосуточно)

Буденновский район: 071-308-45-86, 338-30-33

Ворошиловский район: 071-308-45-87, 338-14-20

Калининский район: 071-308-45-88, 294-50-47

Киевский район: 071-308-45-89, 305-70-73

Кировский район: 071-308-45-91, 277-29-33

Куйбышевский район: 071-308-45-90, 253-01-51

Ленинский район: 071-308-45-92, 266-14-91

Петровский район: 071-305-95-60, 313-92-84

Пролетарский район: 071-308-45-93, 387-86-02.

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