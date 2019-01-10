2019-01-10T16:30:46+03:00
Политика

Обстрел работников предприятия «Вода Донбасса»: появились первые кадры с места происшествия

Сегодня ВСУ обстреляли служебный автомобиль с работниками КП «Вода Донбасса» в районе населенного пункта Васильевка [фото, видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: Представительство СЦКК в ДНРФото: Представительство СЦКК в ДНР
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Сообщается, что обстрел велся с позиций 93-й бригады ВСУ с направления населенного пункта Каменка с применением СПГ и БМП-1.

- В ходе обстрела ВСУ автомобиль компании загорелся, - заявил представитель ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Фото: Представительство СЦКК в ДНР

Фото: Представительство СЦКК в ДНР

Представители Донецкой Народной Республики в СЦКК запросили гарантии безопасности для ликвидации пожара и эвакуации машины.

Фото: Представительство СЦКК в ДНР

Фото: Представительство СЦКК в ДНР

В момент ЧП происходила очистка проезда на рабочее место от снега сотрудниками КП «Вода Донбасса» в районе Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода.

Обстрел ВСУ под Ясиноватой: ранены трое сотрудников КП «Вода Донбасса».

Стало известно, что у одного из раненных 12 осколков в спине – он в состоянии средней тяжести.

Фото: Представительство СЦКК в ДНР

Фото: Представительство СЦКК в ДНР

Позже, в приемной Ясиноватской центральной районной больницы нам сообщили, что к ним был доставлен сотрудник предприятия «Вода Донбасса» Сергей Карнаухов 1963 года рождения. Врачи констатировали слепое осколочное ранение грудной клетки.

- Ему уже оказана необходимая медицинская помощь. Состояние нормальное – мужчину уже перевели в отделение, - прокомментировали медики «Комсомолке».

Фото: Представительство СЦКК в ДНР

Фото: Представительство СЦКК в ДНР

О состоянии других сотрудников, получивших ранения при обстреле ВСУ пока не сообщается. Данные уточняются.

- Они знали, что в одно и то же время, по одной и той же дороге едет наша машина, которая доставляет и забирает с насосной станции работников. Поэтому очевидно, что обстрел был спланированным, - рассказал «Комсомолке» один из сотрудников компании «Вода Донбасса».

Фото: Представительство СЦКК в ДНР

Фото: Представительство СЦКК в ДНР

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