В ДНР объявлено штормовое предупреждение

Туман, гололед, мокрый снег , сильный ветер и заносы на дорогах. Такой прогноз погоды делает МЧС на ближайшие дни и настоятельно рекомендует не отправляться в поездки без надобности.

- У меня процентов 70 людей отказались ехать в Ростов, хотя записывались за месяц, - рассказывает «КП» Антон, частный перевозчик, «поднявший» свой бизнес с началом военного конфликта. – Я им говорю: «Ребята, да я за эти годы в таких переделках и заносах был, что проеду при любой погоде. Я эти все дни катался, даже гаишников из сугроба вытаскивал!» Но отказываются все равно! Остались только те, у кого авиабилеты из Ростова. Вожу из Донецка одного, двух пассажиров. Им комфорт, а мне убыток.

Сейчас движение транспорта временно ограничено на 15 участках автодорог. Кстати, актуальную информацию об этом можно узнать на сайте dnmchs.ru.

Только за сутки из снежного плена спасатели вызволяют около полусотни машин, и порядка двухсот замерзших людей.

По прогнозам синоптиков , за временной оттепелью нас опять ожидает снег. Такой зимы Донецк не видел уже давно!