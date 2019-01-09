2019-01-09T21:48:35+03:00
Политика

«Герой нашего времени»: Грэм Филлипс снимет в Донбассе документальный фильм о Гиви

Британский журналист и командир «Сомали» были хорошими друзьями
Никита МАКАРЕНКОВ
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Грэм Филлипс снимет в Донбассе документальный фильм о Гиви. Фото: Личный архив Грэма ФиллипсаГрэм Филлипс снимет в Донбассе документальный фильм о Гиви. Фото: Личный архив Грэма Филлипса
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В феврале исполнится два года со дня гибели командира «Сомали» Михаила Толстых - Гиви. Он был одним из самых выдающихся командиров в истории Республики.

Для британского журналиста Грэма Филлипса Гиви был другом. Он снимал о нем много репортажей, которые собирали не сотни, а миллионы просмотров в интернете. Грэм много общался с Михаилом Толстых и в повседневной жизни – не для съёмки. Говорили о личном, обменивались историями из жизни и планами на будущее. Гиви часто спрашивал Грэма об английском чае – он очень любил этот напиток.

Почти два года Филлипс ждал появления документального фильма о Гиви... но его так и не сняли. И наконец-то британец заявил, что сам займется этим, когда вернется в Донбасс.

- Я вернусь в Донбасс чуть позже, но это будет в этом году, - заявил он. - Долгое время я - как и вы - ждал настоящий фильм о Гиви, но его нет. Из-за этого растет моя готовность снимать фильм о человеке, которого, без сомнения, можно назвать одним из великих героев Донбасса. Это герой нашего времени.

Журналист рассказал «Комсомолке» о том, что ему не хватает Гиви, когда он приезжает в Донбасс.

- Всякий раз, когда я возвращался в Донецк, мы общались с ним. Ему всегда было особенно интересно услышать о моих приключениях, я всегда приносил ему какой-то подарок, я помню это все. Теперь возвращаюсь в Республику, вижу плакаты с ним, но Гиви нет. Мы потеряли человека, имя которого известно по всей России и даже по всему миру. Я говорю откровенно, что гибель Гиви, была для меня серьезным шоком. Я не хотел говорить с кем-либо об этом, без каких-либо интервью. Собирал свои собственные мысли, думал, что делать, как продолжать.

Грэм Филлипс снимет в Донбассе документальный фильм о Гиви. Фото: Личный архив Грэма Филлипса

Грэм Филлипс снимет в Донбассе документальный фильм о Гиви. Фото: Личный архив Грэма Филлипса

С Грэмом я знаком давно – с самого начала войны. И он спросил меня: как думаешь, фильм кто-то снимет или всё-таки это сделать мне? Я ответил: ты хорошо знал Гиви – думаю, что у тебя получится хороший фильм. И тогда Грэм заговорил о серьезности своих намерений.

- Сейчас я приехал домой, но когда вернусь, тогда займусь этим масштабным проектом. Монтажом будет заниматься мой товарищ из Луганска Олег Сомов. Мы с ним уже снимали несколько фильмов. Всё началось, когда я делал докуметалку о его брате - погибшем ополченце «Арамисе».

В Донбасс Грэм планирует приехать весной этого года.

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