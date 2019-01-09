Девочка Лиза с передовой Донецка

Бывают дома, где ощущение очага, семьи и любви охватывают буквально с порога. Запах оладушков, бормотание телевизора, самодельные пестрые коврики, трущиеся о ноги коты и что-то еще, невыразимое словами. Так было и в этом доме. Несмотря на то, что он находится на первой площадке – это красная зона Донецка, где редко бывает тихо.

Врачи не давали шансов

Встретила нас бабушка в переднике и, на ходу обтирая мокрые руки, провела в комнату, где за кукольным столиком сидела ее внучка – Лиза. Девочка, увидев нас, округлила свои и без того большие глаза и произнесла:

- Здравствуйте. А меня, кстати, Лизой зовут!

Каждое слово ей давалось с трудом и сопровождалось мучительной мимикой, но неразборчивость речи дополнялась таким милым, живым и добродушным выражением ее лица, что пониманию это не мешало.

11-летняя Лиза Боярчук – инвалид с рождения с диагнозом – ДЦП.

Пока мы знакомимся с Лизой, разглядываем наряженную в детской елку, с работы возвращается ее мама – Ольга, больше похожая на старшую сестру. Розовощекая с мороза, она потирает озябшие красные руки – женщина работает продавцом одежды на рынке и вынуждена стоять на улице в любую погоду. Сейчас в нашем Донецке, я даже не знаю, насколько приносит доход такая работа, основная масса населения предпочтет купить продукты, а не одежду. Но мы говорим не об этом. Мы говорим о Лизе,

- Моя беременность протекала совершенно нормально, но вдруг на шестом месяце началось кровотечение. Лиза родилась за две недели до семи месяцев. Ее долго спасали в больнице, шансов врачи не давали, запомнилось какое-то совершенно безумное количество лекарств, которое вливали в ее маленькое тельце, - вспоминает Ольга. – Она выжила. Но тогда, когда все дети условно начинают ходить, она не могла ни сидеть, ни ползать. В годик нам поставили диагноз ДЦП. При этом дочка совсем не отличается от других детей умственно.

Мама Оля, больше похожая на старшую сестру Лизы.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

С первыми выстрелами разучилась держать ложку

Вся семья Лизы – это мама, бабушка и прабабушка. Три поколения мудрых женщин. Молодой папа оставил семью, и Ольга осталась одна с ребенком на руках. Причем на руках - в прямом смысле слова, Лиза совсем не может ходить, все это время ее носят на руках по очереди бабушки и мама. Каково это, представить постороннему человеку невозможно. Носить взрослеющую девочку на улицу, в ванну, в туалет. Лиза растет и это с каждым днем становится все сложнее.

- Слава нашему ЖЭКу, что в этом году сделали пандус в подъезде, потому что по ступенькам занести самостоятельно коляску с Лизой я уже не в силах. И хотя живем мы на первом этаже, раньше, чтобы выйти с дочкой на улицу, нужно было участие бабушек – кто-то Лизу со мной несет, кто-то коляску, - рассказывает мама. – А когда началась война, то наши ежедневные прогулки с Лизой стали настоящим подвигом, какими-то рискованными вылазками. Обстрел мог начаться в любую минуту и нужно быстро хватать ребенка и бежать.

- Задам вам любимый вопрос тех, кто наблюдает за нашей войной со стороны – почему вы не уехали? – спрашиваю я Ольгу.

- А мы уезжали в 2014 году, именно ради Лизы. Если бы не она, вряд ли бы решились оставить дом, - отвечает Оля. - Первые снаряды легли в школьном дворе, через дорогу от нашего дома. Из-за этих страшных взрывов у дочки начался самый настоящий стресс, участились судороги. Все результаты, которых мы с невероятным трудом добились за эти годы, исчезли. Мы вернулись снова к нулевой отметке - Лиза разучилась даже ложку держать сама. Первое время мы ютились в общежитии донецкого национального университета, затем приняли решение уехать в Россию. Это так говорится сейчас легко. А ехать в неизвестность, с больным ребенком, без денег, когда у нас нигде нет родственников… Даже вспоминать страшно. Но ехать было нужно, так как Лизе становилось все хуже.

Признаюсь, очень хочется, чтобы все, что довелось пережить этой семье, прочувствовали бы на своей шкуре те, кто пять лет обстреливает города и села Донбасса.

Лиза учится на «отлично»

В России им встретились добрые люди, которые помогли с жильем, продуктами. Но через год они были вынуждены вернуться в Донецк, работу с больным ребенком на руках, Ольга так и не нашла, жить было не на что.

Настойчивости самой Елизаветы остается только удивляться. Несмотря на сложность элементарно сложить пальцы, чтобы удерживать ручку при письме, девочка успешно учится. Лизу каждый день посещают учителя, и она демонстрирует неплохие результаты – в дневнике сплошь пятерки. А еще с девочкой постоянно занимаются лечебной физкультурой, делают массажи, развивают моторику и это самоотверженный кропотливый труд.

- Увы, дочка не может самостоятельно писать. Даже если удалось взять ручку, ей тяжело соединить буквы. Зато читает Лиза с удовольствием! В том году самостоятельно осилила книгу «Незнайка в Солнечном городе», которую ей принес Дед Мороз, - улыбается Ольга. - А еще она любит рисовать. Получается, конечно, не очень, но сам процесс дочке доставляет огромное наслаждение. Она уже самостоятельно приготовила подарок Деду Морозу. Сказала, что очень переживает – Дед Мороз всем дарит подарки, а ему - никто.

В дневнике сплошь "отлично".Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Весь доход семьи – это пенсия 5 тысяч на Лизу и Олю, как ухаживающую за ребенком, плюс – пенсия одной из бабушек, да небольшой заработок на рынке. Правда, собес предоставил после длительного ожидания инвалидную коляску, такая покупка семье была бы не по карману. Кроме того, Лиза нуждается в ежедневных препаратах, которые тоже становятся бременем для семейного бюджета.

- Что-то нам выдают бесплатно, но это в основном витамины, - рассказывает мама. – Нам никогда не предоставляли путевку на море. Единственный раз, когда предложили поездку в санаторий Мариуполя – это в 2014 году, но уже начались боевые действия, ехать нужно было через блокпосты и мы отказались. Еще Лизе очень нужна парта для занятий, потому что занимается она совсем за крошечным стоиком, с которого давно выросла.

Лиза даже стала победителем олимпиады по русскому языку.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Донецко-финское чудо

Я уже не удивляюсь тем чудесам, которые происходят в Донецке. Когда открываются нужные двери, встречаются по-настоящему добрые люди, находятся решения в, казалось бы, неразрешимых ситуациях.

Заметку о Лизе в соцсетях, опубликованную накануне Нового года донецким волонтером Андреем Лысенко, увидели не где-нибудь, а в Финляндии! Я до сих пор не знаю, кто эти люди. Они попросили не называть их имена, но перечислили сумму, необходимую для приобретения парты. Парту-конторку с полочками для книг, которая «растет» вместе с ребенком, удалось найти у донецкого мастера Андрея. А тот, когда увидел, куда и к кому мы приехали, сделал 20% скидку. Сам привез и установил парту для девочки. Разве это не чудо!? Лиза глазам своим не поверила и даже растерялась, когда на пороге ее комнаты появился Дед Мороз с подарками, а через несколько минут внесли новую красивую парту.

Эта парта-конторка появилась благодаря друзьям Донбасса из Финляндии.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А может быть чудо для этой девочки еще возможно. Может быть этот диагноз не приговор и когда-нибудь Лиза сможет ходить? Хочется, чтобы отозвались специалисты, в том числе из России, и те, в чьих силах организовать курортное лечение для мамы и ребенка. Лиза ни разу в жизни не видела моря, а это очень обидно в 11 лет.

Все, кто может помочь этой семье, обращайтесь в «Комсомольскую правду» (suok76@gmail.com), мы дадим контакты мамы девочки.