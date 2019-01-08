Навстречу выборам президента: Депутаты Украины хотят диспута о правах переселенцев из Донбасса

В Верховной раде лежат без движения десятки законопроектов, решающих многие проблемы переселенцев из Донбасса. Спикер парламента Андрей Парубий всячески препятствует рассмотрению документов. Поэтому вместо принятия законов некоторые депутаты решили провести парламентские слушания на тему обеспечения прав переселенцев.

О том, как живется дончанам и луганчанам, именуемым внутренне перемещенные лица (ВПЛ), написано и рассказано много. Об одной такой истории недавно поведал юрист благотворительного фонда «Право на защиту» Руслан Беретели.

МАМА ОСТАВИЛА ДОЧКУ НА БЛОКПОСТУ

В августе 2017 года в Кураховский офис фонда «Право на защиту» обратилась юная жительница Донецка Марьяна. У нее возникли трудности с получением паспорта гражданки Украины. Подать документы для его оформления с первой попытки Марьяне не удалось.

Девушка рассказала, что по незнанию не записалась в электронную очередь в местном офисе Государственной миграционной службы Украины (ГМС) и только зря потратила время на ожидание. На украинскую территорию Марьяна приехала с мамой. Они были уверены: справятся за один день. После неудачной попытки решили вернуться домой. Но на КПВВ девушку не пропустили из-за отсутствия документов. Мать, которая по каким-то причинам не смогла остаться с ребенком, поехала дальше в Донецк.

По словам Марьяны, когда ей удалось попасть на прием в ГМС, выяснилось, что в свидетельстве о рождении запись о родителях не позволяет определить их гражданство. Поэтому в ГМС надо было представить специальную выписку о рождении.

В офисе «Право на защиту» назначили время, когда девушка должна снова прийти, но она так и не появилась.

Руслан Беретели сумел пробить стену чиновничьего равнодушия и помочь Марьяне с документами. Фото: vpl.com.ua

Спустя три месяца в Кураховский офис обратились работники Международного комитета Красного Креста (МККК) с просьбой помочь с документами для беременной несовершеннолетней девушки. Каково же было удивление, когда в офис пришла уже знакомая Марьяна!

- Сначала мы с Марьяной попытались получить из базы выписку о рождении, - вспоминает Руслан Беретели. - Ситуацию усложнило отсутствие рядом ее родителей. Получив документ, мы выяснили, что в записях действительно нет сведений о гражданстве родителей. И это стало новым серьезным препятствием.

К тому же Марьяна не имела справки ВПЛ и не получала социальные выплаты. Лишь благодаря настойчивости юриста юной дончанке удалось получить справку и паспорт, а также адресную помощь и пособие по беременности и родам. Если бы девушке никто не помог с документами, так бы она с ребенком и остались лицами без определенного места жительства и гражданства.

ДИСКРИМИНАЦИЯ – НОРМА ЖИЗНИ

В пояснительной записке к проекту постановления Верховной рады говорится, что на Украине зарегистрировано 1 516 943 внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма. Этот показатель – пятый в мире. Согласно принципам ООН, переселенцы должны пользоваться такими же правами и свободами, как и другие граждане Украины. Однако ВПЛ сталкиваются с многочисленными проявлениями дискриминации. В частности, выплаты пенсий и социальных пособий зависят от регистрации в качестве ВПЛ. Переселенцам надо проходить различные проверки – в Ощадбанке, по месту жительства, по разным базам данных. Иначе дончан и луганчан лишат выплат. Существует риск потери пенсий и при пересечении границы или линии соприкосновения. Даже длительная поездка внутри страны может стать поводом для проверок по адресу проживания и прекращения выплат.

Поэтому во время слушаний предлагается рассмотреть такие вопросы:

- членство переселенцев в новых территориальных громадах;

- регистрация рождений и смертей на неподконтрольных Украине территориях ДНР и ЛНР;

- компенсация за разрушенное или поврежденное имущество и жилищные права переселенцев;

- пересечение линии соприкосновения и перемещение товаров;

- выплата пенсий и неисполнение решений суда.

Такая активность депутатов связана с предстоящими президентскими и парламентскими выборами в незалежной. На этой теме можно поднять рейтинг не только депутатов и партий, но и некоторых кандидатов в президенты. И не важно, будет ли в действительности упрощена жизнь переселенцев на Украине и смогут ли дончане без проблем получать свои законные пенсии. Главное – продемонстрировать намерения. Не случайно же слушания пройдут только в апреле – накануне второго тура выборов президента Украины.