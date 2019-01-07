Как украинские подпольщики пытаются бороться с националистами

Протестные настроения на Украине нарастают. И это не смотря на то, что силы режима Порошенко брошены на то, чтобы «задавить» все это еще на зачаточном уровне.

Вот недавний случай.

.

В Запорожье в самом начале 2019 года неизвестные облили краской мурал в честь 100-летия «украинской революции».

По данным полицейских, происшествие случилось 4 января. Оперативники установили, что неизвестные залили краской фрагменты мурала «единства поколений защитников Украины».

На мурале изображен запорожский казак, полковник армии УНР* и современный украинский солдат. Пострадали именно изображения последних боевиков.

Это не единственный случай, когда «героев» обливают краской. В марте в Харьковском Молодежном парке неизвестные облили красной краской памятник погибшим боевикам УПА* (запрещенная в России организация).

Местные СМИ тогда сообщили, что для того, чтобы облить памятник краской, подпольщики сначала расчистили сам памятник и территорию возле него от снега.

- Наверняка памятник так простоял несколько дней, - рассказала жительница близлежащего дома. – Но увидели мы только сегодня. Настолько он нам нужен!

В Харькове был еще случай в феврале прошлого года, когда опять же неизвестные раскрасили памятник погибшим националистам в цвета польского флага.

Данных о раскрытии этих преступлений нет.

- Антинационалистические настроения на Украине растут, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Люди рискуют сесть на серьезные срока – везде слежка и в Интернете, и просто на улице. Радикалы отслеживают неугодных. Тем не менее, говорить о крахе националистического проекта на Украине еще рано. Националистам открываются слишком широкие карьерные перспективы – как на высшем уровне в парламенте, так и в районых и городских администрациях. А альтернативную политическую позицию душат как могут. Но она есть!

*Запрещенная в России организация

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Недобитков из УПА* (запрещенная в России организация) на Украине приравняли к ветеранам Великой Отечественной

Украинские националисты будут пользоваться теми же льготами (подробности)