2019-01-06T13:03:23+03:00
Политика

Андрей Соболев презентовал в Донецке свой диск и книгу "Юго - Запад"

Первый сенатор от Севастополя в Совете федерации РФ помогает Донбассу с начала военного конфликта
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Андрей Соболев и Владимир Скобцов на одном из выступлений в ЛНР. ФОТО: Архив Владимира СкобцоваАндрей Соболев и Владимир Скобцов на одном из выступлений в ЛНР. ФОТО: Архив Владимира Скобцова
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На рождественские праздники, в рамках культурно-патриотического проекта "Родство по слову" Донецк в который раз поддержал словом и делом поэт, бард, журналист и первый сенатор от Севастополя в Совете федерации РФ Андрей Соболев.

Творческий союз с Владимиром Скобцовым, поэтом, которого знаменитая поэтесса Юнна Мориц называет Орфеем Донбасса, сложился в совместную концертную программу, которую авторы подарили на праздники жителям Республики. Барды выступили на передовой, в госпитале, встретились с курсантами Донецкого военного училища, жителями обстреливаемых районов, творческой интеллигенцией, руководителями донецкого края.

Член Союза писателей ДНР, Андрей Соболев, презентовал свой песенный диск "Новые времена" и свою новую книгу "Юго - запад", выпущенную в Донецкой Народной Республике издательством "Эдит", которым руководит первопечатник ДНР Наталия Чернецкая. Логотип на обложке "Сделано в Донбассе" красноречиво говорит об интеграции культурного пространства Донбасса и России.

Книга "Юго - Запад" издана в ДНР. ФОТО: Архив Владимира Скобцова

Книга "Юго - Запад" издана в ДНР. ФОТО: Архив Владимира Скобцова

Поэт, чьё слово служило маяком для возвращающегося на родину Крыма, Андрей Соболев с первых дней поддержал народ Донбасса в священной борьбе за право на самоопределение. Не сосчитать, сколько раз он привозил в Донбасс и книги для библиотек, и стихи, и песни, человеческая поддержка имеет особый счёт: чужой беды не бывает. То, как принял его народ Донбасса, говорит о том, что сегодня в один ряд с поэтами, защищавшими Отечество от носителей европейских ценностей в прошлые века, с поэтами гражданской и Великой Отечественной войн, стали настоящие русские поэты.

Проект "Родство по слову" набирает силу, и визиты во фронтовой город у Андрея Соболева продолжатся.

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