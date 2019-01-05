Экстренное сообщение ДНР: Украина готовит провокации, чтобы вызвать обострение обстановки на Донбассе

Командование «ООС» продолжает предпринимать попытки проведения провокаций в отношении ДНР. Об этом заявил официальный представитель УНМ ДНР.

- В период нахождения верховного командования ВСУ в Стамбуле, командующий «ООС» Наев воспользовался ситуацией для проведения провокаций, - заявил представитель. - Сегодня в районе северо-восточнее Авдеевки нашими наблюдателями зафиксирована работа группы инженерной разведки 93-й механизированной бригады в количестве четырех боевиков, которая проделывала проход в минно-взрывных заграждениях. Низкий уровень подготовки украинских неудачников-саперов, привел к потерям - двое погибли и один получил ранения. Четвертый боевик сбежал, бросив раненого товарища.

Таким образом, желание командования украинских боевиков выслужиться, за счет проведения непродуманных боевых вылазок, привело к очередным потерям среди подчиненного личного состава.

- Ожидаем, что об инциденте с горе-саперами командир бригады Клочков сообщит в штаб оккупационных сил, как об очередном фейковом обстреле с нашей стороны и понесенных потерях, - уточнили в оборонном ведомстве Республики. - Все эти события являются звеньями одной цепи, которые демонстрируют намерения украинского командования продолжить проведение провокаций в отношении нашей Республики и вызвать обострение обстановки на Донбассе.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР уже заявляли о неудачной попытке работы рекогносцировочной группы спецназа под руководством майора Бондарович, которая была принята боевиками 93-й бригады за ДРГ и обстреляна, в результате чего Бондарович получил ранение.