2019-01-05T19:39:34+03:00
Политика

Спасение рядового летучего мышонка: замерзающий отогрет и отправлен досыпать

Каким образом впадающее на зиму в спячку животное оказалось на снегу – непонятно. Но его подобрали и отогрели
Ольга ГОРДО
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Вот так выглядят счастливые отогретые летучие мышки. Фото: Виктория ВасильеваВот так выглядят счастливые отогретые летучие мышки. Фото: Виктория Васильева
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Хорошая история со счастливым концом произошла накануне Рождества в Донецке. А дело было так. Семья, муж с женой, выходили из лаборатории на пороге которой мужчина заметил нечто. При ближайшем рассмотрении нечто оказалось летучим мышонком. Каким образом животное в мороз оказалось в снегу на пороге лаборатории – непонятно. В такую погоду мышка была обречена. Но, как говорится в детском стишке

Бог и птичку в поле кормит,

И кропит росой цветок,

Бесприютного сиротку

Также не оставит бог

И послал бог мышу спасение, послав ему на выручку чуть ли не единственных в городе людей, которые знали что в таких случаях делать.

Виктория Васильева, директор приюта для животных «Пиф», рассказала подробности этой истории.

- Это муж заметил. Сначала подумал, что мертвый. Но в любом случае - божья тварь. Мы его в бахил завернули и в машину. Он реально окоченевший был. А потом в руках чуть отогрелся и глаза открыл. Ну муж и говорит, что они же сейчас в спячке должны быть, а как он там в снегу на пороге оказался - загадка. Говорит: А давай его на чердак к нам отнесем, может он там прицепится за балку и уснет. Так и произошло.

- А откуда вы знаете что надо делать с замерзающими летучими мышами?

- Это муж. Он много знает. Ему интересно - передачи смотрит про дикую природу. Змеи разные, пауки, ящерки и так далее. Вот пригодились знания.

- И что вы его на балку посадили и он уснул?

- Он мышонок еще, судя по размеру. Мы его на перекладину деревянную посадили, а он посидел- посидел и полез по перекладине в фуфайку, что рядом висела. И уснул. Ну, или уснула.

Всегда удивляет по какой системе, каким законам происходят такие стыковки. Ведь остальные тысячи прохожих даже не заметили бы, что это кто-то живой. Как, почему именно эта семья оказалась рядом? Либо чудо либо фокус. Такая вот светлая хорошая история к Рождеству.

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