Пиар-акция Наева: в Украине запустили фейк о якобы сбитом российском беспилотнике «Элерон-10»

Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил, что украинский фейк о якобы сбитом российском БПЛА показал некомпетентность пропагандистов ВСУ.

СМИ незалежной опубликовали информацию об обнаружении в районе Врубовки Попаснянского района обломков якобы ранее сбитого силами противовоздушной обороны Украины российского беспилотного летательного аппарата «Элерон-10».

- Ввиду отсутствия реальных побед в конфликте на Донбассе, а также в рамках очередной пиар-акции Сергея Наева, в подконтрольных Киеву СМИ продолжает публиковаться информация, вызывающая, мягко говоря, удивление и сарказм. Низкопробный фейк штаба «ООС» не только не соответствует действительности, но и полностью показывает некомпетентность должностных лиц в знаниях тактико-технических характеристик, - заявил Марочко.

Представитель НМ ЛНР рекомендовал украинским СМИ с опаской относиться к размещаемой информации, чтобы не портить свою репутацию.

Командование «ООС» скрывает неукомплектованность частей ВСУ. Фото: ibigdan.com

В то время как командование «ООС» создаёт низкопробные фейки, скрывается неукомплектованность частей ВСУ. Такое заявление сделал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

- По полученной нами информации, в 59-ю бригаду ВСУ прибыла группа офицеров штаба оперативно-тактической группировки «Север». Во время проверки было установлено, что укомплектованность бригады составляет 48 процентов, - отметил Марочко.

Он добавил, что после поздравлений командиром бригады офицеров вышестоящего штаба, комиссия в итоговом акте отметила укомплектованность в 85 процентов, о чем и было доложено в штаб «ООС».