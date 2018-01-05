Службы такси Донецка подняли тарифы

Как мы уже сообщали, в Республике второй день сложные погодные условия. Коммунальщики не справляются с расчисткой дорог, движение транспорта затруднено. А так же в связи с погодой затруднен вызов такси. Многие водители предпочли пересидеть снегопад, не выходить на линию. Большинство служб такси подняли тарифы.

«Комсомолка» обзвонила самые популярные службы города и узнала во что обойдется дончанам поездка с комфортом.

Актуальные на сегодня тарифы. Графика: Татьяна Разоренова

Регион (телефон 979) - +50 рублей к счетчику

Первое республиканское (555) - тариф прежний

Эконом (071 380 21 12) – тариф прежний

Фаэтон (333) – полтора тарифа

Приват (071 099 99 99) - + 50 рублей к счетчику

А такси (071 800 18 18) - +20 рублей к счетчику

Алло (071 345 00 95) до трех км 120 рублей, каждый последующий км 17 рублей

В службах такси нас заверили, что как только дороги расчистят, тарифы станут прежними.