Службы такси Донецка подняли тарифы
Как мы уже сообщали, в Республике второй день сложные погодные условия. Коммунальщики не справляются с расчисткой дорог, движение транспорта затруднено. А так же в связи с погодой затруднен вызов такси. Многие водители предпочли пересидеть снегопад, не выходить на линию. Большинство служб такси подняли тарифы.
«Комсомолка» обзвонила самые популярные службы города и узнала во что обойдется дончанам поездка с комфортом.
Актуальные на сегодня тарифы. Графика: Татьяна Разоренова
Регион (телефон 979) - +50 рублей к счетчику
Первое республиканское (555) - тариф прежний
Эконом (071 380 21 12) – тариф прежний
Фаэтон (333) – полтора тарифа
Приват (071 099 99 99) - + 50 рублей к счетчику
А такси (071 800 18 18) - +20 рублей к счетчику
Алло (071 345 00 95) до трех км 120 рублей, каждый последующий км 17 рублей
В службах такси нас заверили, что как только дороги расчистят, тарифы станут прежними.