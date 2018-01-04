Лучше гор могут быть только горки!

Все началось с просмотра графика дежурств. Мое выпало на первое января. Не столько огорчилась датой, как вопросом – где брать новости первого января? По исполнению задача приравнивалась к поиску подснежников в зимнем лесу. Помощь пришла в личке: А давай мы придем на горку, которая у вас перед редакцией, а ты сделаешь репортаж! В Москве вон вообще целое движение существует – на каток 1 января!, - подкинула идею подружка. Гениально. Если новостей нет, их надо делать своими руками. Только бы погода не подкачала! А погода прямо-таки услышала. 30 декабря руки тянулись организовать прийти дончан на горку на сайте газеты. Но опасалась, что первого января таки не выйдут. Все-таки раз в год смотреть советские фильмы под тазик оливье ни с чем несравнимое удовольствие. А писать анонсированное придется. И очень не хотелось писать про пустую горку. Поэтому агитация шла на своих страничках в соцсетях – если никто не придет, то просто не будет репортажа.

Сто тысяч извинений, что смалодушничала и засомневалась. Горка первого января – битком! Все как положено – радостные вопли, смех, визг, пунцовые щеки. Еще час назад чувствовала себя единственным героем в городе, который ценой неимоверных усилий, мысленных пинков и мантры – «не надо было людям обещать» смог оторваться от дивана. Но, как оказалось, таких героев первого января полная горка! Как будто вчера и не Новый Год вовсе. Все легли спать в 21:00, сегодня встали в восемь, сделали зарядку, позавтракали овсянкой, собрались и пришли!

И это первого января! Фото: Евгения Карпачева

Целыми семьями, с гостями, родственниками, соседями! Что характерно, катаются и визжат не только дети, но и взрослые. Более того – пожилые солидные люди тоже на санки – и вперед! И где там тот радикулит и проблемы со спиной! Ну чисто дети! Причем, ладно бы просто так съезжали, классически, так сказать, сидя на санках. Нет! Это не наш метод! Паравозиком, с внуками на руках, с внуками на ледянках рядом взявшись за руки, наперегонки и кто лучше разгонится и дальше доедет. Но чаем я подавилась, когда увидела как женщина в возрасте легла на санки на живот и совершенно спокойно съехала. Видно, что не впервой. Подошла и бестактно поинтересовалась возрастом. Оказалось – 54.

Как я уже говорила, кататься приходили семьями, с друзьями, знакомыми. Знакомились и задруживались прямо на горке. Горка – сближает, однозначно. На общем фоне выделялась одна уж очень большая дружная разновозрастная компания. Разговорились. Это оказалась семья! Одна большущая дружная семья! На самом деле их еще больше, глава семьи сказал, что если собрать всех, то получится 24 человека! Главу семейства зовут Анатолий Макарович Чумаченко. Ему 76 лет. Коренной дончанин. Всю жизнь проработал электриком. Поэтому кататься верхолазу на самом крутом спуске горки нет, не страшно. Почему в таком преклонном возрасте не сидится дома, а тянет на горку, сказал:

- Дети ехали и меня взяли. Тут веселей, чем перед телеком. В связи с войной разбросало нас, вот собрались на Новый Год, решили сходить на горку. Видишь, как весело получилось!

Абсолютный раритет, но действующийФото: Ольга ЖУКОВА

А еще у семьи Чумаченко были самые пожилые санки. Это именно на них спускалась дочь Анатолия Макаровича, которой 54 года:

- Эти санки однозначно старше меня. А мне 54.

- Даже не помню, как они у нас появились, - подтверждает слова дочери Анатолий Макарович.

И раз уж получилось выбраться на горку, отрывалась семья по полной! Любовь к санкам у них похоже в крови. Самая младшая внучка, которая толком ни говорить, ни ходить не умеет, но которую прокатили разочек на руках, вырывалась и показывала на санки. Требовала, так сказать, продолжить веселье. Внук постарше напомнил, как должны выглядеть правильные штаны и варежки правильного дончанина школьного возраста.

Вот такие в Донбассе семьиФото: Ольга ЖУКОВА

Рядом еще одна семья, поменьше. Там отличился глава семьи, который с разбегу плюхался на так называемые санки, и с залихватским криком несся вниз. Дочь его комментировала происходящее:

- Знакомьтесь, это мой папа. Солидный человек. Сейчас, правда, не скажешь, но поверьте на слово.

Серьезный человек сразу превращается в несерьезного, если дать ему санкиФото: Ольга ЖУКОВА

Этот же глава семьи побеждает в номинации «Отец года». Свою родную дочь-подростка, которая отказалась съезжать на так называемых санках, папа все-таки уговорил скатиться с горки. Смог найти нужные слова и аргументы. Девочка после недолгих раздумий согласилась, чувствуя поддержку отца. Такое вот взаимопонимание между поколениями царит в этой семье.

Отец года - как убедить ребенка прокатиться с горкиФото: Ольга ЖУКОВА

А эта семья побеждает в номинации «Охота пуще неволи» или «Хозяйке на заметку». Когда проезжал мимо и не смог не остановиться, чтоб не прокатиться. А санок-то и нет. Но есть смекалка. Автомобильный коврик! Прямо таки ледянка с удобствами. Рекомендую.

Резиновый коврик - это не только чистота в машине, но и санкиФото: Ольга ЖУКОВА

И напоследок хит-парад санок или того, что может их заменить. Сразу хочу сказать, что санками может быть все. Прогресс в санкостроении шагнул далеко вперед и новомодные ватрушки, снегокаты, тарелки, ледянки хорошо себя зарекомендовали, по-прежнему актуальными остаются средства для спуска с горки из нашего детства. Как-то: картонки, портфели, пакеты, дверцы от холодильника, корпус от газовой колонки, надутые автомобильные шины, кусок линолеума.

Итак. Пятое место нашего хит-парада занимает навороченный сноуборд вместе со своим сноубордистом, экипированным по последнему слову горнолыжной моды, которые своим присутствием на горке доказали, что Донецк вполне может быть горнолыжным курортом.

Ну? И чем не Роза-Хутор?Фото: Ольга ЖУКОВА

Четвертое место отдаем полностью деревянным санкам. Тянет написать – сделанных из цельного куска дерева без единого гвоздя. Но будем объективными – санки просто деревянные, что само по себе необычно.

Деревянные санкиФото: Ольга ЖУКОВА

Третье место отдаем автомобильному коврику, который прекрасно себя зарекомендовал как семейный вид санок на склонах у Донбасс Арены.

Второе место по праву занимают самые древние санки Донецка, которым около семидесяти, а то и больше.

Абсолютный раритет, но действующий.

Первое место занимает то, что я выше называла «так называемые санки». «Хэнд мэйд!», как с гордостью заявил изготовитель, так назовем это изделие и мы. Итак «хэнд мэйд!» представляет и себя кусок утеплителя, обтянутого куском полиэтилена. Впереди конструкции закреплена веревка для удобства управления. Все это перемотано скотчем (куда ж без него?). Сзади конструкция утеплитель-мешок не заделана. «Для просушки!» заявил изготовитель. Чертежей не будет. Изделие запатентовано.

Хэндмэйд - эксклюзив "Комсомолки"Фото: Ольга ЖУКОВА

Подытоживая пргулку хочу сказать, что горка – это мероприятие, где не катят никакие отговорки. Одежка, которую не жалко «убить» найдется у всех. Отсутствие санок тоже не отмазка, ибо читай выше. Время – найдется. Если я – фанат пожирания оливье на второй день под «Девчат» смогла, то и вы сможете. Теперь вот каждый день дочка тянет на горку. А еще – горка делает счастливей гораздо больше, чем оливье и фильмы. Прогнозы до Рождества благоприятные – снег и морозец, а оттого время есть и свои санки изобрести, и накататься вволю!