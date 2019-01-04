Новый председатель ОБСЕ: Особое внимание мы уделим людям, пострадавшим от конфликта в Донбассе

С 1 января 2019 года Словакия стала председательствовать в ОБСЕ. Председателем организации назначен глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который уже сделал первое заявление по Украине и вооруженному конфликту в Донбассе. Текст его выступления распространила пресс-служба ОБСЕ.

- Продолжающийся кризис в Украине и вокруг нее является одной из важнейших проблем нашей общей безопасности, – сказал новый председатель ОБСЕ. - Словакия будет активно участвовать во всех усилиях по снижению напряженности, укреплению доверия и развитию диалога. Во время нашего председательства мы будем стремиться к столь необходимому улучшению условий жизни пострадавшего населения посредством целевых проектов. Мы будем поддерживать полное выполнение существующих обязательств, в том числе обязательств по полному соблюдению прекращения огня и выводу тяжелых вооружений. Крайне важно обеспечение безопасного и беспрепятственного доступа для специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

О безопасности наблюдателей ОБСЕ Мирослав Лайчак не случайно подчеркнул особо. Минувшей осенью активно обсуждался вопрос введения в Донбасс миротворцев ООН. В России считают, что «голубые каски» должны обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ на линии соприкосновения и в других местах, где наблюдатели проводят инспекционные поездки. Украина же вместе с США настаивают на одномоментном вводе миротворцев на всю территорию ДНР и ЛНР. При этом Минские соглашения Киев намерен выполнять после создания администраций в Донбассе. Понятно, что при таком сценарии Украина учинит расправу над сотнями тысяч жителей республик. Поэтому никаких решений по миротворцам принято не было.

В итоге на днях постпред Украины при ООН Владимир Ельченко признал, что в Совете безопасности ООН пока не планируется рассмотрение вопроса о введении миротворцев на восток Украины. Это возможно лишь после определенных договоренностей в нормандском или минском формате. По словам Ельченко, пока оба формата находятся в тупике.

Кстати, Президент России Владимир Путин уже не один раз заявлял, что не видит ни смысла, ни возможности договариваться с нынешней украинской властью. Петр Порошенко игнорирует Минские соглашения. А провокация в Керченском проливе еще больше обострила отношения между Украиной и Россией.

Мирослав Лайчак сообщил важную информацию для жителей прифронтовых районов Донбасса: ОБСЕ будет работать над целевыми проектами помощи. Не исключено, что новый председатель ОБСЕ расскажет об этом более детально в середине января, когда приедет в Донбасс. А перед этим - 10 января – Мирослав Лайчак сообщит о приоритетах в своей деятельности на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.