2019-01-03T18:34:07+03:00
Политика

Попавший в плен 28 декабря солдат ВСУ Андрей Качинский: меня избивали свои же до полусмерти

Пленный украинский солдат рассказал, что попал в армию под страхом тюрьмы [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Пленный солдат ВСУ. Фото: УНМ ДНРПленный солдат ВСУ. Фото: УНМ ДНР
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35-летний Андрей Качинский жил в селе Берестовка, что в Ровенской области. Окончил семь классов, работал на ферме разнорабочим. В армию попал в апреле прошлого года. 28 декабря попал в плен при попытке совершения диверсионной деятельности.

- Я выпивал в центре села около магазина, меня задержали менты. Чтобы не посадили – пошел воевать, - рассказывает пленный. - Из военкомата поехал в Ровно, там возле вокзала нас было 15 или 16 человек, всех забрали на машине в другой военкомат, где мы пробыли до вечера. Потом за свои деньги поехали на полигон в Старычи. Там нас спрашивали в какую роту мы хотим попасть. На этом полигоне мы отбыли три месяца.

За это время Андрей успел увидеть американцев, которые приезжали для обучения украинских солдат.

- Америкосов видел. Ребята говорили: американцы едут, типа на джипах «Хаммер». Кода они прибыли, разговаривали с нами на английском, но мы их не понимали, - сказал Качинский.

Личные вещи пленного. Фото: УНМ ДНР

Личные вещи пленного. Фото: УНМ ДНР

После этого полигона, за свои деньги Андрей поехал на полигон в Мукачево, а уже оттуда на поезде в Волноваху. Там его, с группой таких же, встретили офицеры – майор Голка и комбат, его имя Качинский не запомнил.

- Там хотелось кушать, - жалуется пленный. - Я пошел в лес и понаставил силки, на мой День рождения попался кабан.

28 декабря прошлого года Качинский попал в плен, когда две группы в количестве 12-14 человек каждая, предприняли попытку выхода, однако подорвались на собственных минах.

- Мне дали одежду, моя была мокрой. Помыли, кормят, не бьют. Думаю, ищут меня или не ищут. У меня есть семья: мама слепая, не ходит, и братья, и сестры есть, - рассказал Андрей. Когда мать упала, и вообще слепая стала, я просил их отпустить меня к ней, но они стали требовать подтверждающие бумаги.

Пленный солдат ВСУ рассказал, что в 128-й бригаде, где он служил – подвергался избиениям со стороны сослуживцев.

- Мне свои же почки отбили, из-за этого мне дышать трудно, - сетует Качинский. - В первый день били меня за то, что я не хотел пить. Хорошенько надавали. Да так, что меня «скорая» забрала. Ногами толкли, скакали по мне, забрали телефон, деньги искали. Мне воевать вообще перехотелось.

Участвовавший в предновогодней вылазке ДРГ пленный украинский боевик, дал показания.Задержанный украинский боевик 128 огшбр ВСУ рассказывает о деталях неудавшейся провокации. Как ранее сообщалось, 28 декабря две группы в количестве 12-14 человек каждая, предприняли попытку выхода, однако подорвались на собственных минах. Один из военнослужащих был брошен своими и попал в плен. http://armiyadnr.su/ https://vk.com/unmdnr https://twitter.com/unmdnr/ https://t.me/unmdnr

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