2019-01-02T18:30:34+03:00
Политика

Почему подписчики «Комсомолки» выписывают газету десятки лет

Многие из них больше полувека читают нас
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Многие больше полувека читают насМногие больше полувека читают насФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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- Беру подписку на «Комсомолку» уже лет 30. Мне она нравится. Минусов никаких нет, одни плюсы. Читая газету, я узнаю главные новости России, нашей Республики, всего мира. Интересна даже светская хроника и спорт.

Борис Ермаков, Донецк

- Выписываю больше 50 лет. Читаю ее с удовольствием – очень хорошие репортажи, написаны доступным языком. А ещё всегда самые актуальные темы.

Павел Сахно, Донецк

- Решил подписаться на вас, потому что газета очень интересная. Мне понравилась идея с вашей благотворительной акцией для детей – это правильные шаги.

Сергей Огнерубов, Енакиево

- Без «Комсомолки» жить не могу. Выросла на ней. Читаю от корочки до корочки. Выписываю еще со времен Советского Союза. Был период, когда нельзя было выписывать, но тогда я покупала.

Анна Аверина, Макеевка

- Я с вами с юности - с 1961 года. Выписываю по вторникам. Печатался в ней, когда был комсомольцем. В прошлом я член союза журналистов. Читаю от корки до корки и кроссворды разгадываю.

Николай Кобыляков, Донецк

- Читаем много лет. Газета очень интересная. Больше всего нравится читать про огород, сад и актуальные новости. Ещё она нам понравилась тем, что есть и программа, и интересные материалы.

Лариса Паша, Старобешевский район

- Выписываю с 2014 года. «Комсомолка» мне нравится. Даже не думаю выписывать другую. Интересные новости - наши и российские. Все доступно и правдиво.

Андрей Семиволос, Тельмановский район

- Подписывался еще до войны. Сейчас интересует то, что происходит на передовой, потому что находимся в тылу. Будем читать о вашей акции.

Сергей Чернявский Снежное

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