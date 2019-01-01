«Комсомолка» поздравляет наших читателей с Новым 2019 годом!

Дорогие читатели «КП»!

От всей души ваша родная «Комсомолка» поздравляет вас с наступающим Новым 2019 годом!

Этот года, да, собственно, как и предыдущие три, не был простым для нашей донецкой редакции. Знаем от вас по нашим репортажам, выездами в прифронтовые поселки, как трудно живется и вам.

Знаем и от наших земляков, живущих в разных странах, с какими проблемами приходится сталкиваться вам – донецким. Потому что бывших донецких не бывает!

Но мы знаем и то, что вы всегда интересуетесь нашими новостями. Сопереживаете. И молитесь о мире здесь.

Мы верим, что так и будет! А еще мы верим в вас – наших читателей.

Ведь самое главное для любого издания – это люди. Те кто делает газету, сайт, выходит в эфир по радио. И те, для кого мы все это делаем!

Будьте счастливы, дорогие наши! Пусть Новый 2019 – ый год запомнится нам победным!

Мира, счастья и здоровья вам и вашим близким!

А еще мы поделимся планами в этом году. Мы хотим, чтобы наши фронтовые репортажи были не только о трудностях, но и о людях, которые их преодолели. Это невероятно трудно, понимаем, но ведь наш хрупкий мир держится именно на этих историях. Ведь они вселяют оптимизм и помогают всем нам двигаться дальше!

Пишите нам, звоните. "Комсомолка" всегда с вами!