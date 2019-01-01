Мы продолжаем курс на интеграцию и сближение с Российской Федерацией - Глава ДНР выступил с Новогодней речью

Глава ДНР Денис Пушилин обратился с Новогодней речью к жителям ДНР:

"Дорогие друзья!

Поздравляю всех жителей Донецкой Народной Республики с новым, 2019 годом!

Один год сменяется другим, и мы с надеждой строим планы на будущее. Мы верим, что все плохое останется в прошлом. Возлагая на грядущий год огромные надежды, вспоминаем, каким был год минувший и что он нам принес.

2018-й вошёл в историю Донбасса как год трагической гибели первого Главы ДНР Александра Захарченко. Это всенародное горе, но оно объединило нас, мы выстояли, мы стали сильнее!

Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что Донецкая Народная Республика крепко стоит на ногах: определены перспективные задачи по восстановлению и развитию экономики; упрочены позиции в сфере внутренней и внешней политики; несмотря на сложную военную ситуацию, мы спокойны за нашу обороноспособность.

Важно, что все испытания и трудности мы преодолевали сообща – одной семьей, и всё хорошее, чего мы добились, – это наша общая заслуга.

В ноябре 2018 года народ Донбасса своим волеизъявлением в очередной раз доказал, что Донецкая Народная Республика – политически зрелое государство, способное с честью вынести любые кризисы и потрясения.

Мы сильны духом и уверены в себе, чтим наших предков и готовы сделать всё для сохранения завоеваний героического прошлого.

Мы продолжаем курс на интеграцию и сближение с Российской Федерацией, активно сотрудничаем в культурной сфере, экономике и социальной политике. Мы развиваем связи с дружественными государствами – Южной Осетией, Абхазией и, конечно, Луганской Народной Республикой. Сегодня это взаимодействие с братскими народами гораздо шире, чем ранее, и я убежден: в новом году появятся новые перспективы сотрудничества. Наше единство, наши разносторонние связи с Российской Федерацией будут крепнуть день ото дня.

Уверен, что новый год станет годом достижений, мы для этого прикладываем большие усилия. В 2019 году в приоритете экономическое развитие Республики и повышение благосостояния наших граждан. Развивая экономику, мы укрепим социальную сферу, оборону, науку, культуру. Нам предстоит масштабный перезапуск промышленности – разработана дорожная карта развития металлургических, коксохимических, машиностроительных и горнодобывающих предприятий. У нас много работы в финансово-экономическом секторе, в сфере развития банковской системы. Изменяют подход к работе органы государственной власти, руководствуясь принципами открытости и нацеленности на результат.

Дорогие друзья, пусть в ваших семьях всегда царят достаток и уют, каждый день дарит поводы для радости и улыбок, а мечты – сбываются! Желаю жителям Донбасса мирного неба над головой, здоровья, счастья, любви, добра и благополучия!

С Новым годом, мои дорогие земляки!"